Grammys 2025: Lady Gaga y Bruno Mars rinden tributo a Los Ángeles tras los incendios

Este domingo 2 de febrero, la Crypto.com Arena de Los Ángeles se convirtió en el epicentro de la música mundial con la celebración de los Grammy 2025. En un evento marcado por la emoción y el compromiso social, Lady Gaga y Bruno Mars ofrecieron un inolvidable homenaje a California con la icónica canción California Dreamin’.

El tema, originalmente lanzado en 1965, se ha convertido en una pieza clave de la cultura estadounidense, especialmente conocida por su mensaje de anhelo por escapar a un lugar más cálido y lleno de libertad, algo que cobra especial relevancia en momentos de dificultad.

La interpretación de Gaga y Mars no solo evocó la nostalgia de los años 60, sino que también sirvió como un potente tributo a la comunidad angelina, que ha enfrentado una serie de desafíos en los últimos tiempos, entre ellos los devastadores incendios.

Lady Gaga reafirma su compromiso social en los Grammy

Este homenaje estuvo cargado de simbolismo, no solo por la letra de la canción, sino también por el contexto. Lady Gaga, conocida por su activismo, se ha mantenido al lado de quienes más lo necesitan. Antes de la ceremonia, participó en el evento benéfico FireAid, donde recaudó fondos para las víctimas de los incendios en California.

Su compromiso con las causas sociales se reflejó una vez más durante su actuación en los Grammy, donde además de California Dreamin’, interpretó algunas de sus canciones más queridas, como Shallow y Always Remember Us This Way.

'All I Need Is Time': un mensaje de esperanza en tiempos difíciles

La cantante también aprovechó la ocasión para presentar 'All I Need Is Time', una nueva balada que coescribió con su prometido Michael Polansky. Este tema, en el que se plasma la esperanza y el tiempo como herramienta para superar momentos difíciles, resonó con todos los presentes, confirmando una vez más el poder de la música como vehículo de resiliencia y unidad.

