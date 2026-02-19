Rumbasón vuelve al Prometeo: 45 años después, la banda se junta otra vez

Hay historias que no empiezan con un plan, sino con una urgencia. Rumbasón vuelve a tocar después de 45 años, y no lo hace por nostalgia ni por cálculo, sino por solidaridad. El accidente que sufrió la esposa de Ever Cuevas, conguero del grupo durante años, activó esa vieja dinámica de “acolite” que los unió desde el principio. “Fue algo decidido a última hora, en emergencia”, cuentan, mientras afinan los últimos detalles para el concierto de este viernes 20 de febrero a las 19:30 en el Teatro Prometeo.

La escena remite inevitablemente a 1981. Quito vivía el desencanto tras el boom petrolero, la guerra con el Perú imponía ajustes económicos y la muerte de Jaime Roldós paralizaba al país. En medio de ese contexto, tras una junta casual en El Pelícano, en Atacames, músicos de Taller de Música (Ataulfo Tobar, Juan Mullo Sandoval y Diego Luzuriaga ) y del trío Café con Leche (Alex Alvear, Héctor Napolitano, y Caballito Gómez) decidieron armar un concierto de rumba y son. El motivo fue el mismo que hoy los junta nuevamente: la solidaridad.

"Entonces fue para comprar unos bongós para reponer los que le habían robado a Gómez; hoy, para apoyar a un amigo", afirma. El lugar de ese recital es el mismo donde ahora regresan: el Teatro Prometeo. Ese primer concierto fue un éxito y el público bautizó a la banda con el nombre que lo decía todo: Rumbasón.

“Vivíamos todos en una misma casa, éramos como una familia bastante disfuncional”, recuerda el músico entre risas. Ensayaban, tocaban y rodaban juntos en una ciudad que todavía era “franciscana”, pero que empezaba a soltar las caderas al ritmo del son cubano. Rumbasón fue, dice, la primera banda de música afrocaribeña a 2.800 metros sobre el nivel del mar. En una escena donde la música tropical no pasaba de la cumbia, ellos abrieron una trocha que luego otros transitarían.

Un esperado reencuentro

El repertorio del reencuentro será fiel a ese origen. Sonarán clásicos de Trío Matamoros, Benny Moré y Los Compadres, junto con composiciones de Ataulfo Tobar y piezas del trabajo sonero de Héctor “Napo” Napolitano. “Va a haber una mezcla de repertorio muy viejo que nadie toca por acá y que recuerda mucho a esa era”, explica Alvear.

Las puertas se abrirán a las 18:30 y la entrada costará 15 dólares, con tarifa preferencial de 7,50 para personas con discapacidad y adultos mayores. La preventa ya se cerró y la expectativa es alta: hay testimonios de quienes estuvieron en el primer recital y ahora quieren repetir la experiencia. "Estamos muy emocionados de volvernos a encontrar con el púbico y con la gente".

