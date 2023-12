Un ruinoso Olímpico Atahualpa recibe a Roger Waters

Si usted es de los que dice “Me encanta Pink Floyd, pero no soporto la política de Roger” recibirá un mensaje en el concierto del octogenario activista y compositor británico. Lo escuchará y leerá en los subtítulos, quizá antes de que interprete una versión de 'Comfortably numb', del álbum 'The wall (1979)', a la que le han añadido teclados y quitado el solo. Será un intento más de fundir su postura social con la artística, entre discursos y la estética estridente que siempre lo acompaña.

Mon Laferte: empieza la preventa de su show en Ecuador Leer más

En noviembre de 2018, Waters había convocado a unos 40 periodistas a la sala de prensa de un hotel quiteño, cuando la llegada de su gira, a la que ha llamado 'This is not a drill (No es un simulacro'), era inimaginable en Ecuador.

Vino invitado por los miembros del Frente de la Defensa de la Amazonía (FDA), hizo un recorrido en Lago Agrio y dio muestras de apoyo al activista digital Julian Assange, que por entonces continuaba asilado en la Embajada de Ecuador en Londres.

Antes de arribar al país, esta semana, en Colombia, Roger dijo a los 18 mil personas que llegaron a escucharlo en el Coliseo MedPlus de Bogotá que había escrito una carta dirigida a los colombianos para que votaran por el actual presidente, Gustavo Petro, a quien felicitó por su gestión y también por abogar por la “causa palestina” tras lo que sucede en Gaza con la guerra entre Israel y Hamás.

Serenata Quiteña: La Plaza Grande se llenó de música para celebrar a Quito Leer más

Durante el inicio de su show en el Estadio Nacional de Lima, las pantallas ubicadas al lado del escenario mostraron el nombre ‘Jhonatan Erik Enciso Arias’, asesinado en Andahuaylas el 11 de diciembre de 2022. Waters hizo que destacara que el crimen de esa víctima de represión fue “ser indígena”. Así habló de las 50 muertes registradas durante las manifestaciones que exigían la renuncia de la presidenta de Perú, Dina Boluarte.

El concierto, que “cerrará las fiestas de la ciudad el sábado 9 de diciembre”, en el estadio Olímpico Atahualpa, es uno de los más esperado de la agenda. El pasado 23 de octubre, el alcalde Pabel Muñoz anunció que “por gestión de la Alcaldía hemos podido abrir la ‘zona Quito’, que podría tener un precio de 35 dólares”. Esta se agotó el 4 de diciembre.

El estadio Olímpico Atahualpa, donde se llevará a cabo el concierto. Cortesía

Cuestionamientos al artista

En noviembre, el periodista israelí Gideon Levy le escribió al músico en su columna semanal: “Ojalá estuvieras aquí, querido Roger. Te llevaría y te enseñaría las espantosas vistas del sur (de Israel), y después iríamos juntos a Gaza y veríamos las espantosas vistas de allí. El horror está tanto aquí como allí. Tienes que reconocerlo”.

(Te invitamos a leer: Mon Laferte: llega a Quito en abril con su Autopoiética Tour)

Waters ha dicho no haber tenido “un solo pensamiento antisemita”, pero la carta de Levy señala como equivocación del músico el que ponga en duda los sucesos del 7 de octubre.

El periodista musical español Diego Manrique también escribió en su columna de diario El País una constatación sobre la parcialidad de Waters: “En los últimos tiempos, Roger se aproxima a teorías conspirativas propias del antisemitismo”.

Charcos se forman en los alrededores. Cortesía

Un estadio con goteras

Mientras el 50 % del escenario se había montado sobre el arco norte del Olímpico Atahualpa, al norte de la capital, un grupo de 10 esgrimistas entrenaban en la sala ubicada bajo la tribuna occidental.

“La sala está en mal estado”, dice Alejandro Monge y una gota cae del techo sobre nuestras cabezas. También hay goteras en otros sitios del estadio.

Afuera de la sala, un letrero de advertencia señala que ahí está la cámara de transformación del estadio: “Peligro 250 KVA Alta tensión” y, a través de un gran hueco en la pared, se puede ver una de las torres de iluminación.

La escena cautiva con variedad de géneros Leer más

Charcos se forman en los alrededores y hasta archivadores apilados como escombros están sobre el asfalto cercano a la general sur del estadio, que deja notar sus más de siete décadas en la fachada.

Pabel Muñoz inició funciones el 14 de mayo de 2023, pero no ha vuelto a hablar de la ‘arena de espectáculos’ para el sur de Quito, que anunció en campaña. Para eventos de aforo medio (mil a cinco mil espectadores), los espacios escasean. Para el show del fundador de Pink Floyd se espera 40 mil personas, por eso se lo realiza en el Olímpico Atahualpa.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!