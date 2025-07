Rueda y Garzón se imaginan en otro universo: lejos del arte, pero con mucho humor

En la obra ‘Volvió la banda’, Lucho Rueda y Andrés Garzón se meten en la piel de lo que podrían haber sido si no hubieran seguido su verdadera vocación: un publicista premiado y un analista de sistemas sin aplausos. La puesta en escena, que mezcla introspección y humor, representa un universo paralelo donde ambos artistas no lograron vivir del arte. La función se presentará el 1 y 2 de agosto en el Teatro Zona Escena y culminará con un concierto en vivo, en el que Rueda cantará y Garzón celebrará desde el público… como un rockero por una noche.

En otro universo, quizás Lucho Rueda, hoy reconocido por su voz en el rock, habría sido premiado con un Cannes Lion en el mundo de la publicidad, honrando aquella carrera que dejó atrás. Mientras tanto, Andrés Garzón, referente del teatro y la actuación, estaría encerrado en una oficina como analista de sistemas, lejos de los aplausos y los escenarios.

“Me estuviera sintiendo miserable por no hacer lo que a mi me gusta, sino por haber seguido lo que los demás me decían que hiciera”, comenta Garzón, quien ha interpretado personajes como Medardo Ángel Silva en la película Medardo, realizada en 2014 y otros históricos, como el de Pablo Vera en la serie ‘Mis adorables entenados’.

Rueda, quiteño de nacimiento, concuerda con el también director teatral y asegura que “por suerte” eso no fue lo que les tocó vivir sino que escogieron lo que ahora, a sus 50 años, les llena de pasión realizar. “Tengo la dicha de decir ‘hice todo lo que quise’”, agrega.

Pero, en ese mundo paralelo, él también encontró inspiración puesto que, junto con Andrés, han creado la obra ‘Volvió la banda’ en la que interpretan a los personajes que “por suerte” no fueron: con profesiones alejadas del arte.

Estos son Lucho Rueda y Andrés Garzón en sus inicios en la música y la actuación, respectivamente Archivo

“En lo osado que soy, le propuse al maestro la idea de interpretar a dos músicos que, así como en nuestros universos paralelos, no lograron vivir del arte y nos pusimos en marcha. Fue un momento de conocimiento e introspección que me llevó a apreciar todos los altos y bajos en la carrera. Queremos dejarlo todo y Andrés, obviamente, lo hará (risas) Será rockero por una noche”, dice bromeando el integrante de La Trifullka, banda que ‘pegó’ a nivel nacional e internacional.

Sin embargo, la obra de los dos artistas tendrá su conclusión épica: un concierto con “música y todo lo de ley” en el que Luis participará y Andrés lo acompañará con los aplausos. “¡Yo no soy músico!”, bromea Garzón.

Los detalles de la obra 'Volvió la banda'

La obra se ofrecerá en el Teatro Zona Escena, en Imbabura y Panamá, el 1 y 2 de agosto.

