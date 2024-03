Rose Hanbury niega romance con el príncipe Guillermo

Internet y los cybernautas suelen hacer lo suyo. Basta buscar la palabra ‘Katespiracy’ (que une Kate y conspiración) para agrupar las variopintas teorías que intentan explicar los 80 días de ausencia de la vida pública de Kate Middleton.

El tema, como todos saben, inicia el día en que la princesa de Gales fuera sometida a una “operación abdominal” el pasado 19 de enero, según informó en su momento el palacio de Kensington. Desde entonces, la información sobre su estado de salud y bienestar en general ha sido poca o nula, creando así un mundo de especulaciones alrededor del tema.

Entre ellas, uno de los rumores más fuertes y sostenidos en redes sociales e, incluso, medios de comunicación, es que la desaparición de la nuera del rey Carlos III tiene que ver con la marquesa Rose Hanbury, esposa de David Cholmondeley, séptimo marqués de Cholmondeley, ambos amigos de los príncipes de Gales. Se dice que ella habría mantenido -o mantiene- una relación extramarital con el príncipe Guillermo que data de 2019.

En un mundo globalizado como el actual, comentarios de ese tipo no pasan desapercibidos. En el popular espacio estadounidense The Late Show with Stephen Colbert, el presentador bromea abiertamente sobre el supuesto affaire, lo que ha obligado a Rose a salir al paso y hacer la respectiva aclaración.

Para ello escogió el medio digital Business Insider. Su equipo de abogados ha emitido un comunicado mediante el cual la marquesa se desvincula de cualquier relación con el royal y afirma que “los rumores son completamente falsos”. Una sola frase que intenta poner fin a las notas que la convierten en la tercera en discordia.

Colbert aseguró en su programa que “los detectives de internet están averiguando si la ausencia de Kate puede estar relacionada con que su marido, y futuro rey de Inglaterra, tenga una aventura”. A ese comentario le siguió nombre de Hanbury como protagonista.

Esto parece estar saliéndose de control, porque el solo hecho de que uno de los comunicadores más famosos a nivel global hable de aquella manera en horario estelar, da todavía más fuerza a esa teoría... y al cotilleo.

Aun así, no hay certezas. Y por los vientos que soplan, el mundo está lejos de saber qué es lo que ha ocurrido con la adorable Kate.

