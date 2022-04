Si usted lee esta página, le preguntamos ¿dónde estaba en 1997?, ¿cómo era su vida?, ¿qué hacía? Han pasado 25 años y seguramente determinados hechos marcaron a muchos para siempre.

El mundo lloró la muerte de Lady Di, bailó el Ray of light de Madonna y las salas de cine convencionales se despedían de a poco, mientras Internet facilitó la vida en plena era tecnológica al igual que el teléfono celular que empezaron a venderse como pan caliente en Ecuador.

En este entorno, la comunicadora manabita Mariela Viteri era un rostro popular en la televisión nacional, pero es con La hora de Mariela (TC) que su proyección crece y a raudales. Primero empezó con un invitado por día y, al cambiar el nombre del programa por Simplemente Mariela en el horario a la noche, sumó a tres.

El formato presentaba a tres personajes que no tenían nada que ver entre sí. En una ocasión, el expresidente Carlos Julio Arosemena Monroy se vio sentado al lado de una trabajadora sexual y el payaso Frejolito.

ROSALÍA ARTEAGA

Tras ser destituido Abdalá Bucaram Ortiz como presidente de Ecuador, la vicepresidenta Rosalía Arteaga asumió el cargo, convirtiéndose en la primera mujer en la historia del país con esa designación. Sin embargo, un vacío constitucional impidió que siguiera en el poder en el que apenas estuvo tres días.

TITANIC, UN HUNDIMIENTO QUE ENAMORÓ

Leonardo DiCaprio y Kate Winslet pasaron a la historia gracias a Titanic, película ganadora de once premios Óscar. Todo funcionó en este filme, desde la genialidad de James Cameron hasta la hermosa melodía de Celine Dion (My heart will go on).

SOLO DE GUITARRA, DE ECUADOR PARA EL MUNDO

Ricardo Briones y Estela Redondo protagonizaron esta romántica historia. Cortesía

Una historia de amor y desencantos fue la protagonizada por Ricardo Briones y Estela Redondo. Solo de guitarra, dirigida por Carl West y transmitida por Ecuavisa. La mítica hacienda San José, con más de tres siglos de historia, sirvió de locación para la producción que destacó por su fotografía y ganó un premio Midia en España.

JEANETTE RODRÍGUEZ Y SU ÚLTIMA TELENOVELA

Jeannette Rodríguez y Jean Carlo Simancas en afiche promocional de la telenovela. Instagram

Jeannette Rodríguez, una de las actrices más famosas de la década del 80 en el mundo de las telenovelas, grabó su último culebrón en 1997. Llevó por título Todo por tu amor. Hasta la fecha, la venezolana no ha vuelto a grabar otra.