Mía Terán, cuya canción Háblame claro es un éxito en varias radios del país, creció en un entorno artístico gracias a sus padres (Cristina Rodas y Juan Carlos Terán). Hace un lustro que alzó su propio vuelo y en ese tránsito ha vivido todo tipo de experiencias. Algunas de ellas las comparte hoy en el manifiesto semanal de EXPRESIONES. Tengo que decirlo.

1 “Soy mujer de hablar claro y prefiero que los demás lo hagan también conmigo, aunque eso me lastime al principio”.

2 “Mi integridad, la creatividad y mis sentimientos me pertenecen. Soy una mujer auténtica, consecuente y coherente”.

3 “La mentira, el descaro, la crueldad y la maldad pueden borrarme mi sonrisa, no las soporto”.

4 “El amor en todas su expresiones me conmueve hasta las lágrimas. Soy muy observadora y extremadamente sensible. Mi hermano Matías lo sabe muy bien”.

5 “Siempre mi debilidad ha sido el verde y un tigrillo me puede matar, pero amo la pizza y la tengo tatuada en uno de mis dedos. También puedo morir por un pastel de chocolate o un cheesecake”.

6 “No sé cuándo empezó, pero siento un asco por los pelos humanos fuera de su lugar. Me puedo morir si los veo en una cama o en el suelo y si lo veo en un plato puedo vomitar. Se ha vuelto un Toc”.

La artista combina su faceta de cantante con la de actriz. Pronto la veremos en la nueva producción de Alejandro Lalaleo. Gerardo Menoscal

7 “Tengo fobia a las arañas”.

8 “Si voy al cielo, Dios me dirá ‘aquí empieza lo bueno’”.

9 “En el caso de un incendio, lo primero que salvaría sería a mis gatos”.

10 “Si solo tuviera cinco minutos para abandonar mi casa, aparte de mis animalitos, me llevaría el cargador con celular, mi cepillo de dientes y una muda de ropa”.

11 “Me encanta Karol G. Es una pelada que supo romper estereotipos y empoderarse. Le importa un carajo lo que piensa la gente y eso se siente, ella es genuina y libre”.

12 “Soy de las que se muestra tal como es y lo hago hasta en las redes sociales. Un artista debe ser genuino para llegar al público”.

13 “Me identifico mucho con Demi Lovato por las cosas que ha vivido. Cuando te conectas con un cantante, no es por su dinero ni sus seguidores, sino por lo que transmite”.

La artista tiene dos nuevas canciones, listas para su lanzamiento. Estas forman parte de su proyecto musical. Gerardo Menoscal

14 “Siempre me he considerado popera roquera, pero hace algún tiempo me picaba el bicho de adentrarme en lo urbano, es lo que se hace ahora y la gente escucha y consume”.

15 “Soy fan de Sebastián Yatra, Danna Paola y Greeicy. Son mis referentes. Y la descripción de la marca Mía Terán es la de un sonido elegante sin caer en la vulgaridad y lo ‘trash it’”.

16 “Me encanta bailar, soy súper fiestera aunque no bebo alcohol desde hace cinco años”.

17 “Por un tiempo frené mi cambio en la música por pensar en qué iba a decir la gente, pero siempre te van a criticar, hagas lo que hagas”.

18 “Los colombianos Alicia Barón y Diego Jaime han sido puntales importantes en mi incursión en el género urbano. Son quienes manejan mi proyecto musical en todos los sentidos. Diego fue director de marketing en Sony Music Latin”.

19 “Mi canción Háblame claro fue compuesta por Ily Wonder, quien tuvo que ver con el éxito Hawái, de Maluma y Te felicito, con Rauw Alejandro y Shakira. Es otro nivel. Quienes saben de reguetón, están en Colombia, lo saben todo”.

20 “Lo mío no es una moda, este cambio va de largo y hay más canciones que se vienen en camino. Lo urbano ahora es mi género de cabecera, pero siempre experimentaré y lo fusionaré con otros ritmos”.

21 “Un artista debe mutar y adaptarse a todo. Eso no le quita su esencia, la diferencia es que antes trabajaba sola. Hoy estoy asesorada y tengo un equipo conmigo. No se piensa en canciones sino en proyectos, no hay huecos. Mi próxima canción ya está lista y saldrá en un mes, ahora gestamos la tercera”.

22 “Mi madre (Cristina Rodas) es mi fan número uno, es una mujer importante no solo en mi vida, sino en mi carrera, con mi equipo de Colombia”.

23 “No creo que mi padre (Juan Carlos Téran) escuche mi canción en su carro o de pronto sí (risas), lo único que sé es que quiere verme feliz. Él y quienes me conocen saben que, en el fondo, sigo siendo roquera, continúo cantando de todo y sacando covers en mi Instagram. Soy versátil”.

24 “He tenido el privilegio de viajar muchísimo, lo que me ha ayudado a crecer y aprender un montón. Viajar es el alimento para cualquier artista. Vivir en Colombia dos años fue para mí determinante y es mi segunda patria”.