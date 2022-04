El quiteño no solo habló del reality turco. También confirmó que abrirá su cuenta en OnlyFans.

El poder del amor 2 sigue generando opniones diversas y ahora es uno de sus exparticipantes quien opina. Hablamos del modelo quiteño Ricardo Delgado, quien sostiene que "el reality se maneja muy mal desde Ecuador" y que "Ecuavisa ha quitado el factor sopresa que sí tuvo en la temporada anterior. "Ya presenta lo que va a pasar", expresa.

Este no es su único reparo, comenta que quienes están en la actualidad en Turquía no son agradables visualmente. "La producción turca tenía todos los elementos para un buen producto y eran los encargados de la selección. Recuerden que yo fui la primera opción, pero el canal me cambió por Don Day".

Asevera que el mayor error del 'canal del cerro' fue escoger a los participantes, principalmente a Logan. "Él no se ve nada bien frente a las cámaras, no genera contenido y el otro chico (Hernán del Pozo) tampoco. Debieron enviar a gente experimentada".

El exparticipante de Calle 7 enfatiza que en su desesperación, Ecuavisa envió a Carolina Jaume para levantar la sintonía, pero su intervención "raya en la sobreactuación, no es nada natural". "Sus reacciones y conducta son puro show, de la nada tiene reacciones exageradas. Están quemando al programa y si siguen así, Ecuador no estará en nuevas temporadas".

En cuanto a sus proyectos personales, Delgado dice estar hablando con las personas indicadas para que lo ayuden a impulsar con fuerza su cuenta en OnlyFans. De esta manera, confirma su participación en la popular página, asociada a contenido para adultos.

Está consciente que es un riesgo, por lo que quemarse no es una opción. Este no es su único proyecto. Asegura que ha invertido capital en productos comerciales y estudia ofertas para estar al frente de espacios online. "Escogeré la mejor", puntualiza.