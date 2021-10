Roberto Manrique finalmente presenta a su pareja

A fines de agosto el actor Roberto Manrique confesó públicamente su homosexualidad, algo que era sabido por su círculo de amigos, familiares y compañeros pero desconocido por gran parte de quienes han seguido su carrera. En su cuenta de Instagram admitió también que tenía un compañero hace siete años.

Sus fans expresaron sus ganas de conocer al novio del artista ecuatoriano, pero no obtuvieron respuesta. Finalmente, este jueves se pudo conocer el nombre de su pareja quien por cierto no es de Colombia como se había especulado.

El medio escogido por el protagonista de Sin senos sí hay paraíso para dar la exclusiva y revelar el misterio fue People en Español. Se trata de Oliver Ranft, un ecuatoriano de ascendencia alemana quien posó junto a Roberto. En la sesión de fotos también los acompañó Mila, una perrita adoptada.

“Estoy muy feliz con la vida que he formado, con el lugar emocional en el que estoy, de salud emocional y espiritual al que he llegado, pero me faltaba un paso. Faltaba este paso para ir más allá”, expresó Roberto Manrique a la revista internacional refiriéndose a su decisión de compartir con la prensa que era homosexual. “No escondía que era gay, soy gay”, manifestó.