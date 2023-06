Roberto Ibáñez no solo ha destacado como deportista y campeón olímpico, él tiene otras facetas que se desarrollaron de la mano del judo, como el dibujo y la pintura. Para saber más del presidente de la Federación Deportiva del Guayas, lo invitamos a que responda El Cuestionario de EXPRESIONES.

¿Qué le dejó el judo?

Cada vez que pasan los años se aprende algo de este arte marcial. Mis hermanos y yo éramos muy inquietos y relajosos. Pobrecita mi mamá (sonríe). El judo canalizó esa energía y nos hizo más tranquilos. La mejor enseñanza de ese deporte fue la de estabilizarme y el ‘ceder para vencer’ y ser compañero. Mientras crecimos, adquirimos disciplina, evitamos fumar y tomar. Nuestro cuerpo, como templo, debíamos cuidarlo para competir. Después, se convirtió en mi profesión.

¿Es cierto que en una época vivió en un coliseo?

En el coliseo del Comité Olímpico, decidí quedarme ahí para lograr una Copa Mundo. Pude también ser medallista de Juegos Panamericanos, campeón de Juegos Suramericanos, medallista de Juegos Bolivarianos, clasificar para las Olimpiadas de Beijing. Sin embargo, tuve una carrera fugaz.

¿En qué cosas es cabeza caliente?

No me gusta la injusticia. Me estresa. Me molesta también cuando alguien me dice ‘no puedo’. Es un mal hábito. Cuando hablo con mis colaboradores, les digo que sustituyan esa frase por la de ‘deja ver cómo lo puedo lograr’. Incentivo a la gente de que nada es imposible, se puede cambiar la historia y lo hemos hecho en Fedeguayas.

¿En qué más es campeón?

En hacer que las cosas pasen. En buscar y tener planificaciones con indicadores que se puedan cumplir. Todos los días trato de ser campeón cuando hago las cosas que me he propuesto y prometido hacer, como cambiar el estadio Alberto Spencer, por ejemplo.

¿Y qué más entrena en su día a día?

Practico baloncesto todas las semanas, hice jiu-jitsu...

¿Y su ‘training’ emocional?

Tengo una relación en todo lo que hago con Dios, ese es mi entrenamiento espiritual. Empezó con algo que nos cultivó mi mamá y luego se convirtió en mí en algo personal. Él se ha manifestado en muchas ocasiones, he sido bendecido y soy agradecido.

El dirigente deportivo está vinculado al Fedeguayas desde niño. Gerardo Menoscal

¿En qué otras cosas rinde?

En lo que me comprometo a hacer, tengo que lograrlo. La gente me tiene terror por mis ideas, principalmente los lunes. También soy rendidor en mi hogar.

¿Como el buen arroz?

Como buen arroz, sí. Con mi esposa, mis hijos, mis padres, mis suegros, mi entorno.

¿Y sus proteínas?

Mi madre es el judo y mi padre, el deporte, que ha detenido hasta guerras. Quiero morir fomentándolo. Me enchufo con el fútbol, el baloncesto. Ese es el problema que tengo en mi casa, porque yo pudiera quedarme todo el fin de semana viendo partidos deportivos o documentales.

¿Estaría en un reality deportivo?

Si tiene que ver con deportes, sí; nada de Gran Hermano o La casa de los famosos.

¿Cuando dicen que es el mandamás de Fedeguayas, cómo lo toma?

Nunca me lo han dicho, me dicen siempre ‘el presi’. No puedes cambiar a todo el mundo, a veces hay que tomar decisiones de manera administrativa.

¿En qué no es el mejor?

Me gustaría dedicarle más tiempo a Dios. Mi madre me lo recuerda a diario.

¿Y en qué no es tan habilidoso?

En la cocina.

¿Ni arroz?

Solo en olla arrocera (risas). Mi hermano Fernando sí es muy habilidoso con las manos. Soy más bien un director de orquesta, pero muy malo como ‘handyman’.

¿Y qué tal para baile?

Hubo etapas en la que estaba obligado a bailar bien para levantar a alguien (risas).

¿Y con qué ritmos sedujo a su esposa?

Con reguetón, era lo que escuchábamos.

¿Es de esa generación?

Obvio.

¿Salsa?

La básica.

¿Qué hay en su playlist?

La música electrónica, el reguetón comercial. El pop en inglés, el rock clásico.

¿Cuál fue su último concierto?

Morat.

¿Qué se viera haciendo ahora si no hubiese conocido el deporte?

Sería un mendigo.

¿Qué tal su paso por la gestión pública como viceministro del Deporte?

Me sirvió mucho para tomar hoy decisiones acertadas. No es lo mismo manejar una empresa pública que una privada, pero aprendes a ser ágil. Hay que buscar la manera en que la burocracia no te consuma, sino buscar las vías para agilizar las cosas.

¿Volvería a un ministerio?

No creo.

MÁS ÍNTIMO

¿Confiese algo raro que haga cuando nadie lo ve?

Cuando estoy en los hoteles, trato de hacer ejercicio y a veces ‘en pelotas’. Así hago flexiones de pecho y circuito de siete estaciones.

¿De qué se ha operado?

De la rodilla, una artroscopia, a los 17 años. También la nariz, porque me la partí de niño.

¿Se operaría por estética?

No he necesitado hasta ahora.

¿Se enamoró de alguna profesora?

De algunas.

¿Le gustó la hermana de algún amigo?

Hermanas, primas, de algunos.

¿Cuál es su fetiche?

Una mujer con las manos y los pies bonitos.

¿Alguna vez fue infiel?

Nunca. Y lo digo con honor y dignidad. Llevo 14 años de mi vida comiendo arroz con pollo, desde que soy novio hasta hoy. El mismo pollo lo adobo con diversos sabores.

¿Qué es lo más raro que le han pedido en la cama?

Nada extraordinario.

¿Cuál es su postura favorita?

Cualquiera que haga feliz a mi mujer.

¿Qué pudiera comer todos los días?

Encebollado.

¿Y si usted fuera un plato cuál sería?

Un buen ceviche de mariscos.

PING PONG

¿Fobias?

Meterme debajo del agua en espacios reducidos.

¿Qué evita?

Tener enemigos. Me gusta debatir con ideas, tomando una taza de café.

¿Además de su cinturón negro, que más nadie le puede quitar?

Mi temperamento, mi carácter.

¿Cambiaría algo?

Tal vez ser muy confiado en mí mismo, necesito a alguien que diga: ‘Vamos a analizarlo’.

¿Alguna manía?

Tocar la punta de la almohada con mis dedos y si no la tengo, me toco el pelo.

¿Barcelonista?

Hasta los tuétanos.

¿Jugadores?

Messi y soy fan del Kitu Díaz.

¿Cantantes?

Jesús Adrián Romero y del mundo, Michael Jackson.

¿Bailó el moonwalk?

Lo intenté, pero soy muy malo para el baile.

¿Un documental de su vida?

Aún le faltan muchos capítulos para hacerlo y no vamos por la mitad.

¿Una frase?

Todo es mental.