María Elena Jaramillo fue invitada a formar parte del CEO de mujeres de la Cámara de Industrias de Guayaquil. También ha recibido una premiación en dos categorías por parte de la revista Trama (escogida entre 218 proyectos de 17 países) y se alista a exponer en junio su primera muestra pictórica en Guayaquil que posteriormente llevará a Miami. Razones sobran para invitar a la creativa esmeraldeña a que responda El Cuestionario.

¿En qué momento salta de los reinados (fue reina de Esmeraldas) a la arquitectura?

Desde pequeña sabía que quería ser ingeniera civil, lo mío era la construcción, visitaba las obras de mi tío junto a mis primos. Recuerdo que de niña no jugaba con muñecas, sino que armaba casitas.

A esa edad ya pensaba o cambiaba las cosas de lugar o espacio

Cuando entraba a un lugar automáticamente en mi mente cambiaba colores, movía paredes, pensaba que tal cuadro quedaba mejor en otro lugar o las ventanas con otro material. Es algo que no exteriorizaba.

Y ahora de adulta, ¿cuál es su visión y qué aplica en su trabajo?

Estoy volcada al diseño 3 D, me encanta, es una metodología que me ha dado buenos resultados, antes de hacer cualquier cambio en un inmueble, en un 3D puedes ver todo de manera virtual. Tiene muchas ventajas porque plasmas las ideas y puedes modificar cualquier cosa, desde colores hasta texturas. Cuando ya estás seguro se compran todos los materiales para construir.

Me sorprende que teniendo el mismo carisma y atractivo que su hermana Alejandra (La Caramelo) no haya seguido el mundo del entretenimiento, porque tiene las cualidades

Fíjate que inicialmente estudié comunicación y relaciones públicas. Me gusta, pero dejé esa carrera porque lo mío siempre fue la arquitectura. Soy una mujer ecléctica, voy de lo simple a lo extravagante, de blanco y negro a colores intensos. Así también soy en el arte, la música, amo el diseño, la decoración, la construcción.

¿Y cómo ha construido su vida hasta este momento?

Me preparo muchísimo, estudio una maestría, estoy por sacar una certificación internacional en Dibujo Técnico para cuando me llegue la gran oportunidad aprovecharla. Preparación y oportunidad dan como resultado la suerte.

Un concepto muy propio de las Jaramillo, su hermana piensa igual

La admiro mucho, ella es mi hermana menor, es maravillosa.

María Elena comenta que si no fuera arquitecta, hoy sería una abogada de Inmigración. Jonathan Morán

¿Y quién decora su vida?

Yo misma. Y también soy de las que prefiero dejar una pared vacía antes de llenarla con cualquier cosa. No lleno por llenar. En la práctica debe gustarme demasiado algo para comprarlo y usarlo. Lo aprendí con el tiempo porque me llenaba de cosas.

¿Qué la levanta?

Mis hijos, todo realmente. El lunes es mi día favorito porque es como un nuevo año en la semana. Me levanta el solo hecho de poder hacerlo cada mañana y respirar, no hay millones que lo valgan.

¿De qué esta hecha?

Soy una persona positiva y espero lo mejor de la gente, las situaciones y las circunstancias.

¿Qué le pinta una sonrisa?

Mis dos hijos, mi esposo. Sus maneras de dar amor.

Si la familia ya tiene un ‘caramelo’, ¿usted qué dulce sería?

(Risas) Me han dicho de todo, hasta bombón. Dicen mis amigos que soy la barra de chocolate grande. La Caramelito es mi hermana, yo sería una melcocha, es dulce, maleable, se encoge, se expande y se amolda a todo. Así soy.

¿Está construyendo en Miami?

Sí, viajo ahora en junio. Gracias a la tecnología, el mundo es tu cliente y puedes trabajar en cualquier lugar. Claro que hay licencias y permisos que rigen en cada país.

Se considera una mujer creativa en todos los aspectos de su vida, incluyendo la cocina. Jonathan Morán

¿Qué edificación demolería y la volvería a hacer?

(Sonríe) Eso sería demasiado arrogante responder.

¿O qué mejoraría o remodelaría?

Quiero tener un canal de YouTube en el que mostraré edificaciones random y refaccionarlas. Siento que en Ecuador la arquitectura no está bien enfocada. Si tuviera el dinero compraría una casa de dos metros de frente que está al lado de TC, de gratis les haría un diseño, puedes crear en cualquier espacio, aquí solo se centran en proyectos grandes.

¿Qué piensa de Uribe Schwarzkopf?

Increíble, un orgullo para el país, una firma que ha puesto a Ecuador en miras internacionales.

Sé que su segunda pasión es la fotografía, pero si usted fuera el objeto, qué captaría de usted la gente

Es curioso, la gente ve cosas en mí que a veces no veo. Destacan el positivismo, la creatividad, mis amigas dicen que de un mantel y dos servilletas con flores puedo hacer una fiesta. De una simple comida te puedo hacer algo especial.

¿Dónde encuentra su luz y su espacio?

En Dios. Cuando todo está bien me acuerdo de Él. Le doy las gracias por lo afortunada que soy.

¿Mujer de contrastes?

Ciento por ciento y a cada rato. No soy de una línea.

¿Es una paleta de colores?

Puede ser, me gusta (risas).

De no ser arquitecta, ¿cuál hubiese sido su destino final?

Abogada.

¿Hubiera enviado a alguien a la silla eléctrica?

No. Me hubiese ido más por el tema migratorio, ayudando a las personas.

Sé que le cuesta quedarse callada

Soy muy metida (risas), he aprendido a quedarme callada en ciertas ocasiones, pero desde pequeña me ha gustado dar mi punto de vista, decir y opinar lo que pienso y siento y, a veces, me ha metido en problemas.

¿Es cierto que alguna vez se metió en problemas justo por eso en pleno tráfico?

Una vez, sí. Pero es mejor calmarse y escoger las batallas, para qué drenar tantas peleas que no conducen a nada.

¿Y cuál ha sido la batalla que más ha disfrutado ganar?

Mi familia, no es fácil construir un proyecto con tu pareja, pero esa es mi prioridad, aunque suene cliché.

¿Se priva de algo?

De nada.

¿Cómo titulará sus memorias?

La ecléctica Jaramillo.

RAPIDITAS

Colores: Turquesa, verde, negro, dorado y plateado.

Olores: El café y la vainilla.

Sabores: El coco.

Lo que escucha: Chopin, Julio Jaramillo, Selena, Rocío Dúrcal y Daddy Yankee.

Fobias: La muerte.

Su mascota: Perro.

Un animal para emular: El águila.

Habilidades: La cocina (el encocado es su especialidad).

Ritmos: Salsa, marimba, tango, música de ballet.

Bebidas: Vino blanco, champán.

Un libro: El que publicará en dos meses. Una guía práctica para quienes piensan construir un bien inmueble.