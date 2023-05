Jey Mammon emprende acciones legales contra varios de sus colegas

Jey Mammon no era tan conocido en Ecuador hasta hace dos meses. El nombre del presentador argentino se hizo famoso en varios países del mundo tras conocerse la denuncia de Lucas Benvenuto, un joven que asegura haber sido abusado por el comunicador cuando era menor de edad.

La repercusión mediática afectó a Mammon, quien al regresar de un viaje a España alista su artillería contra varios de sus colegas argentinos. De acuerdo con medios del país del tango, Mammon iniciará acciones legales contra Flor de la V, Yanina Latorre, Ángel de Brito, entre otros, por cómo se refirieron a él en sus respectivos espacios televisivos.

En una entrevista con el medio Infobae aseguró: “En los programas analizaban mis gestos, como van a hacer ahora en esta entrevista. ¿Se puede analizar a una persona? ‘No sufre porque no llora’. Tomaba clonazepam, amigo. Hay programas de televisión que expusieron la denuncia falsa que me hicieron. Y eso no se hace. Con detalles escabrosos, tremendos, horribles. Todo por un puto punto de rating”.

Inmediatamente agregó: “Hacía zapping y no recuerdo quién fue, creo que Marcela Tauro, dijo: ‘¿Qué estamos esperando, que este chico se tire del balcón?’. No estoy enojado. Pero si fueran conscientes de lo que pasa, de lo que hacen, de lo que hicieron, entenderían de lo que hablo”.

“Estoy en una (situación) que no se la deseo a nadie. Yo no quiero competir con dolores ni con angustias de nadie, pero no sé si hay algo igual a esto. Te juro. Es como estar muerto en vida”, expresó.