Paúl Desamblanc no descarta, como objetivo, llegar a ser presidente de la República.

Paúl Desamblanc forma parte de la nueva generación de políticos. Este abogado y parlamentario andino, quien da gracias a Dios por haber declinado su candidatura a la Asamblea que acaba de ser cesada, por considerarla corrupta, también destacó en el ámbito deportista y hasta fue productor artístico, organizando eventos de música electrónica. Hoy, responde El Cuestionario.

¿En qué trabaja usted como parlamentario andino?

En temas de seguridad y de medioambiente. Hemos trabajado en varios ejes y marcos normativos en defensa de la naturaleza, de reservas ecológicas y protegidas, algo que hacía antes de ser parlamentario, y pesca incidental y no regulada.

¿Qué hará luego de que concluya su período?

Siempre apunto a lo más alto, pero dependo de Dios, recuerdo que alguna vez alguien me dijo: ‘Paúl, la política es de momentos. y en el momento oportuno sabrás lo que debes hacer y para eso deberás estar preparado’.

¿Se prepara para la presidencia de la República?

¿Sabes cómo se puede ganar la presidencia?, pues recorriendo el país, amándolo con sus problemáticas, eso hace un líder. No descarto dirigir al país, con amor y compromiso, si Dios lo permite.

¿Qué opina de los candidatos y precandidatos?

Algunos son Rambo, se creen superiores, tratan de replicar el discurso del presidente de otro país, pero es un discurso vacío, me pregunto qué han hecho ellos antes. Un país seguro solo se logra invirtiendo en capital humano, en educación.

¿Qué más ama, además de Ecuador?

A mi familia.

Además de la minería ilegal, ¿que otras cosas para usted están fuera de la ley?

Los delitos de cuello blanco son las raíces de todos los problemas.

¿Quiénes merecen recibir un pesticida?

La clase política y empresarial corrupta, la falta de decencia en todos los ámbitos, porque no podemos hablar solo del empresario, sino también del trabajador corrupto.

Paúl es abogado de profesión, siempre ha peleado por causas en defensa del medioambiente. Miguel Canales

¿Con qué no negocia?

Con la dignidad, es algo que no tiene precio. La decencia, la solidaridad, la familia per se, hay que promocionarlas.

¿A qué renuncia?

A cualquier acto de corrupción y que afecte mi buen nombre.

Fuera de la política ¿con qué otras cosas se vincula?

Amo a mis sobrinas. Fíjate que mi equipo de trabajo está conformado por mujeres.

¿Se considera un hombre feminista?

Lo soy. Un hombre activo en la causa feminista y en la causa LGTBIQ+.

¿Qué dejó en el pasado?

Las fiestas.

¿Cuándo fue su última farra?

Hace tres meses.

¿Y la última en que se le borró el casete?

Hace un año, me pegué unos tragos de más (risas).

Si la botella de vodka le hablaría, ¿qué le diría?

“Quisiera ser cereal para que me tomes todas las mañanas”.

Por un tiempo trajo artistas internacionales de música electrónica. Miguel Canales

¿Qué canciones escucha ahora?

En Stéreo Picnic conocí a un grupo que se llama L ‘ Impératric. Su canción La Lune debes escucharla.

¿Qué lo seduce?

Fíjate, hace poco me pasó con una azafata, además de hermosa tenía una luz, hicimos contacto. Nos hablamos por momentos...

¿Le pidió el teléfono?

No, me quedé de año.

¿En qué más se queda de año?

En no estar preparado cuando se presentan oportunidades como las que te acabo de contar. Hay que arriesgarse y atreverse.

¿En qué es lanzado y atrevido?

En el pasado me la veía muy difícil frente a las cámaras. Hoy digo ‘voy a demostrarle al mundo quién soy’.

Recordando su paso por el jiu jitsu, ¿a quién le haría una llave armbar?

Hay muchos. Empezaría con el presidente de la República, pero no puedo. Es una persona mayor y tiene problemas graves en su salud y de ahí a los caciques de la política, dueños de partidos que no dan paso a una nueva generación que está preparada para el relevo.

¿Quién se salva de la política?

Cristina Reyes. Una mujer que respeto y admiro. Le doy toda mi confianza.

RAPIDITAS

¿Dónde le gustaría internarse?

En el Yasuní, me gustaría conocer al pueblo huaorani.

Si volviera a trabajar con artistas, ¿a quién traería ahora?

A Bizarrap. Es muy bueno.

¿Cuál fue el último?

Nervo.

¿Tuvo fantasías con la azafata dentro del avión?

(Risas) No, realmente me latió el corazón, me transmitió otras cosas.

Entonces es más romántico.

Tengo de los dos. Hay mujeres que me provocan otras cosas.

¿Quiénes le provocan deseo carnal, por ejemplo?

(Piensa 20 segundos) Kim Basinger.

¡Qué vintage!... ¿y a qué famosa presentaría a su mamá almorzando un domingo?

Charlize Theron.

¿Qué quisiera confesar ahora?

Que soy muy sensible, emocional, pero también muy visceral, trabajo en ello.

¿A quién le aplicaría justicia indígena?

A Leonidas Iza, en las protestas donde había niños pernoctando en la Salesiana, él no estaba.

¿Qué tan vanidoso es?

Lo normal.

¿Qué lo hace fuerte?

Mi familia.

¿Qué lo debilita?

Estar lejos de mi familia.

PING PONG

¿Jan Topic?

Mercenario.

¿Daniel Noboa?

Ni fu ni fa.

¿Álvaro Noboa?

Expiró.

¿Fernando Villavicencio?

Denunciólogo.

¿Yaku Pérez?

Agua.

¿Otto Sonnenholzner?

Espero que no sea para la foto.

¿Rafael Correa?

Ególatra.

¿Ciudad?

Guayaquito.

¿Ecuador?

Mi corazón.

¿Manías?

Revisar mi teléfono.

¿Olores?

La sandía.

¿Sabores?

El encebollado.

¿Virtudes?

Mucho amor.

Una frase

Juntos somos más fuertes.