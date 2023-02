Basta echar una ligera mirada al Twitter para comprobar por qué Rihanna (34) se convirtió en tendencia la tarde del domingo 12 de febrero e, incluso, mantuvo un honroso lugar el día siguiente. Fue durante el medio tiempo del Super Bowl LVII en el State Farm Stadium en Glendale, Arizona,

“Todos somos Adele: No entiendo nada del juego, no me interesa, SILENCIO. Vinimos a ver a Rihanna”, trinó @benacerd13. A lo que @rnavarrox pareció responderle: “¡12 canciones en 15 minutos! Lo de Rihanna en la #SuperBowl ha sido espectacular! Los planos, la brillantez, el movimiento...”. Incluso, se vio a Cara Delevingne entre el público con una camiseta con una leyenda que dice: “El concierto de Rihanna interrumpido por un partido de fútbol americano, raro pero como sea”.

Pero hubo algo más allá de su talento que dejó a todos con la boca abierta: su embarazo. Las primeras pistas se dieron cuando, sobre el escenario, se acarició el vientre. Luego, el vestido en el que apareció enfundada lo hizo evidente.

Y lo que empezó como una especulación en redes sociales, se convirtió en certeza con la afirmación de su representante, pocos minutos después de terminar el entretiempo de la competencia deportiva: está embarazada de su segundo hijo, fruto de la relación con el rapero A$AP Rocky. ¡Y solo ha pasado un año desde que anunció la llegada del primero!

Los comentarios al respecto hablan de una mujer que resulta algo extraña en estas épocas, cuando el embarazo suele verse como un limitante. Ella demostró que no lo es.

Si bien la prensa estadounidense afirma que la cantante desconocía de su estado cuando firmó el contrato, también lo es que en su show de la tarde-noche del domingo, ofreció un mensaje de reivindicación a la mujer.

NataLomello03 lo resume bien: “Rihanna demostró que una mujer SOLA puede hacer un show que atrape 13 minutos y con un solo elemento, no necesita de más. Una mujer embarazada hizo esto!, mucho más que cualquiera en la industria machista actual”.

UNA ESPERA DE SIETE AÑOS

Nacida en Barbados, ‘obligó’ a sus fans a vivir una ausencia del escenario de siete años. Durante ese lapso, no hubo temas nuevos y su prioridad ha sido su empresa de cosméticos. Y con excelentes resultados: en 2021, su fortuna ya superaba los $ 1, 4 millones.

Su regreso emocionó a sus fans. El jueves pasado, 9 de febrero, cuando presentaba el espectáculo deportivo que reúne a más de 100 millones de personas, Rihanna explicaba: “Cuando te conviertes en madre, pasa algo por lo que sientes que eres capaz de hacer cualquier cosa”. Pero ese día, nadie pudo notar su embarazo, ya que estaba sentada.

Cuatro días después, en el estadio, vestida de rojo intenso y acompañada por decenas de bailarines de blanco, revivió sus mayores éxitos en un escenario formado por pasarelas voladoras. Si bien el show fue criticado por algunos, con esta presentación la música pop regresó al Super Bowl y dejó en segundo plano la performance de los raperos Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige y Kendrick Lamar, artistas invitados en la reciente pasada edición.

Entre el público, varias celebridades disfrutaron del partido, pero también del espectáculo de Rihanna. Allí estaban Paul McCartney, LeBron James, Cara Delevingne, Bradley Cooper, Billie Eilish, Adele y Jason Derulo, entre muchos otros. Incluso, Carlo G filmó un video con la de Barbados.

¿Y QUÉ DE LOS POLVOS ANTIBRILLO?

El que sabe, sabe, y Rihanna es una de esas personas. Su ‘espíritu’ empresarial no podía quedar de lado durante su presentación. Sin duda tiene alma de emprendedora. Así lo demostró cuando, sin más ni más, tomó su paleta de polvos fijadores y se retocó el maquillaje.

Un poquito por aquí, otro por allá, y la atención de los miles de espectadores fue cautivada… todavía más. Un detalle que los marqueteros más astutos de seguro aplaudieron con fuerza y que elevó la búsqueda del matificante de Fenty Beauty.

Un momento que no pasó despercibido: Rihanna se retoca el maquillaje. CAROLINE BREHMAN//EFE

JUSTINA MILES: ELLA TAMBIÉN SE ROBÓ EL SHOW

Su nombre es Justina Miles y tiene 20 años. Ella se convirtió también en protagonista al interpretar las canciones de Rihanna con señas en lenguaje americano. Aquello fue histórico, nunca en la historia del Super Bowl hubo alguien que narrara lo que sucedía en el partido y en el show para las personas con discapacidad auditiva

Desde niña, Miles ha tenido problemas para escuchar, algo de lo que también padece su madre. La joven, estudiante de Enfermería, se hizo famosa en TikTok cuando, en 2020, interpretó con señas el tema Crush on you, de Lil Kim. Un aplauso para ella.