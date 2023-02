Las redes sociales estallan por el embarazo de Rihanna

Rihanna nunca decepciona. Ese es el común denominar de los fanáticos de la cantante urbana tras su participación en el medio tiempo del Super Bowl 2023, en el que se enfrentan Los Eagles y Chiefs por el título de la NFL.

Aunque la artista de Barbados se lució dando un show de primera, la gente en redes sociales se ha admirado por su estado; el vientre abultado delata que Rihanna estaría embarazada, pero este estado no la detuvo para empezar a cantar con fuerza 'Bitch better have my money'.

La intérprete de 'Umbrella' no ha confirmado si está esperando un hijo, pero ya millones de fans lo están dando como un hecho y han reaccionado en las redes sociales con muchos memes.

Rihanna es una de las artistas femeninas invitadas a lo largo de la historia del Super Bowl. Otras cantantes que se han presentado en ese escenario, son: Madonna, Beyoncé, Katy Perry, Lady Gaga, Jennifer López, y Shakira.

Rihanna hizo su show más importante embarazada, te metió chivo de su marca de maquillaje y se comió el escenario pic.twitter.com/bvk3dJ322l — feli (@nom0leste) February 13, 2023

El bebe de Rihanna en la barriga esta noche pic.twitter.com/lNpJW34suM — 🥀 (@sugarcriminal) February 13, 2023