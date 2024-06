Resistencia Huancavilca: vuelve el ritual a Guayaquil

Qué necesaria es la música y bailar juntos en tiempos violentos. Y no tanto como forma de evasión, sino porque un concierto se convierte en un acto de comunión en el que siempre se puede celebrar la esperanza y la vida, aunque sea en medio de tanta muerte.

El festival Resistencia Huancavilca se ha posicionado como el evento masivo de rock y metal más importante de Guayaquil. Desde que nació como Wankavilka Raymi en 2009, tanto los organizadores como la comunidad y las bandas han crecido, ganado experiencia y aprendido de sus errores.

Este año se realizará en la plazoleta principal de Guayarte los días viernes 5 y sábado 6 de julio. Como ya es tradición, se trata de un evento gratuito y benéfico. Este año se recogerán alimentos no perecibles, que serán entregados por la Reina de Guayaquil y autoridades de la urbe, como un acto de transparencia para que la ciudadanía sepa que sus contribuciones tienen el destino correcto.

Como nos lo explica su principal organizador, Juan Ávila, el festival se empieza a preparar como mínimo con cuatro meses de antelación, para cubrir los diferentes procesos que implica, como encontrar el espacio ideal, obtener los permisos, cuadrar con las bandas, el sonido, los equipos, la logística, etc.

“El crecimiento lo mido por el cariño que la gente tiene por el festival. No tenemos aporte (financiamiento) estatal, más que la oportunidad de usar los espacios públicos, pero sí tenemos el ímpetu y las ganas de organizar un evento de esta magnitud”, detalla Ávila.

Habrá resguardo policial, además de la labor de la guardianía propia del espacio y el respaldo de los ‘huancavilcas’, es decir los colaboradores del festival.

El objetivo es que en algún momento el Resistencia Huancavilca quede institucionalizado en la urbe porteña, replicando el ejemplo de grandes festivales como Rock al Parque en Bogotá o el Quito Fest. Guayaquil lo puede hacer.

La experiencia cuenta

“Hemos aprendido de los errores en todos estos años”, nos cuenta Ávila, quien recuerda la presentación fallida de la agrupación argentina 2 Minutos (punk) en la edición del 2013.

“Le habíamos pagado a la banda el 75 %, pero por problemas con el mánager no se presentaron en el festival. En 2015 iba a venir Suicidal Tendencies (de Estados Unidos), incluso le habíamos depositado ya una parte, pero no se concretó. Igual con DRI (EE. UU.). Ahora hablo con los grupos directamente. Y si negocio con los mánagers, siempre me aseguro de que al menos un miembro de la banda esté al tanto de lo que ocurre”.

En la historia del Resistencia se han presentado grupos foráneos como Tren Loco y Rata Blanca de Argentina, IRA y Fértil Miseria de Colombia o Antibanda de Uruguay.

Este año viene Pornokracia, de la capital colombiana.

El cartel

Lo chévere de un festival es que dado su carácter masivo, debe presentar un cartel lo suficientemente variado, de manera que sea atractivo no solo para las diferentes microescenas y estilos, sino también multigeneracional.

El viernes 5 destacará el punk hardcore, como bandas como Pornokracia (de Colombia) y las locales 69 Segundos, Moral Abajo, Notoken, además de grupos de otros géneros como Maki Navaja, Kill, Repress, entre otros.

Para el sábado 6 el cartel se pone más extremo, con una fuerte dosis de grind, death, black y thrash, con nombres de la ciudad como Curetaje, Incarnatus, Venereal, Demolición, además de Legión (de Portoviejo), Descomunal y Aztra (ambas de Quito) y más.

El trío guayaquileño Curetaje pondrá la dosis grindcore death. Curetaje

