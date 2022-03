Residente: su nueva pelea es contra Estados Unidos

René Pérez, conocido en el mundo de la música como Residente, parece estar decidido a no abandonar las primeras planas. Hace pocos días mantuvo un ‘enfrentamiento’ con J Balvin, a quien calificó, entre otras cosas, de "cobarde" y "racista".

Ahora el turno es con Estados Unidos. Y lo hace como mejor lo puede hacer: a ritmo de reguetón. El tema se llama This is not America y es una abierta invitación a la revuelta.

En cuatro minutos y nueve segundos de video, dirigido por el director francés Gregory Ohrel, se reviven momentos delicados de la historia de este continente, como los movimientos estudiantiles y Colombia y Venezuela, el levantamiento zapatista en México y el asesinato del cantautor Víctor Jara en Chile, todo esto con la mezcla de diferentes culturas. De esa manera transmite su opinión acerca de lo que considera una división continental social entre América del Norte y del Sur por parte de Estados Unidos.

¿De dónde nace todo? Al parecer es una reacción al tema This is Amercia (2018), de Donald Glover, conocido como Childish Gambino. Mientras él deja en evidencia las masacres y las matanzas en los barrios y en las escuelas preparatorias, como el otro lado del famoso sueño americano, Residente quiere ampliar el concepto de lo que, en verdad, es America. “América no es solo USA papá/ esto es desde Tierra del fuego hasta Canadá/ Hay que ser bien bruto, bien hueco/Es como decir que África es solo Marruecos”.

Según un mensaje de la compañía Sony, el puertorriqueño, con la letra de su nuevo tema, pretende dar un mensaje a la comunidad de este continente: "No separarse y crear una evolución para la unidad".

Ante sus propuestas, las redes sociales estallaron. Como siempre, unos a favor, otros en contra. Pero más allá de las opiniones, Residente se convirtió en tendencia.

A menos de un día de su lanzamiento, superó las dos millones de visualizaciones y es el número 2 en tendencias de música en Youtube.

En esta nueva producción, Residente está acompañado por las gemelas Ibeyi: Naomi Díaz en la percusión y Lisa-Kaindé en los coros. Un dato curioso: hace tres años, el puertorriqueño se reunió con profesores de las universidades de Yale y Nueva York, quienes estudiaron sus ondas cerebrales junto con los patrones cerebrales de gusanos, ratones, monos y moscas, entre otros, y así crearon frecuencias musicales que se convertirían en ritmos.