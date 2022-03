El enfrentamiento entre los raperos Residente (René Pérez) y J Balvin empezó en 2019. Y todavía se escuchan misiles.

Así lo demuestra el último tema del puertorriqueño, en el que, junto al Dj argentino Bizarrap, lo define como “pendejo mentiroso, se hace el espiritual usando la salud mental para vender un documental” y del que dice que “no entiende los valores de la vida, se tiene que tatuar la palabra ´lealtad' porque se le olvida”, todo esto a ritmo de rap y acompañado de un sencillo video que, para nada, distrae al público de la letra.

Son poco más de ocho minutos divididos en tres partes: 'En un lugar de la Mancha', donde dice que, como Don Quitjote, está “salvaguardando la honestidad de la música urbana”; 'Mis armas son mis letras', en cuyos versos se escucha: “Porque estos raperos de mentira se vuelven gallinas con mi rima cuando impongo disciplina como en China”; y 'El caballero de los espejos', donde los insultos son más evidentes: “Un día dijo que quiso hacer reguetón siendo franco al descubrir que Daddy Yankee era blanco. Mi llave, lo peor de todo y lo más grave es que este pendejo es racista y no lo sabe. La historia te va a dar un bofetón en nombre de todos los que bajo abuso recogieron algodón. Y otro bofetón en nombre de todos los que han tenido que batallar doble dentro del reguetón”.

¿Reacciones? Vienen de todas partes. Desde Ricardo Montaner, quien escribió en su cuenta de Twitter que ha visto con tristeza cómo ambos “se ensañan hasta sacarse sangre...”, en lo que califica como “un acto despiadado, una masacre innecesaria, una ironía, un despilfarro de talento en una causa sin razón”. Y añade que hay espacio para todos, por aquello de los gustos y colores.

He visto con tristeza como dos colegas(diferentes)se ensañan hasta sacarse sangre.

Lo de mi querido @residente con mi querido @JBALVIN es un acto despiadado ,una masacre innecesaria,una ironía,un despilfarro de talento en una causa sin razón. — Ricardo Montaner (@montanertwiter) March 4, 2022

Alejandro Sanz usó la ironía al escribir en su cuenta de Twitter: “Acabo de ver un asesinato cometido con un lápiz”. Anuel AA subió fragmentos de la canción acompañados con emoticones de trofeos.

Acabo de ver un asesinato cometido con un lápiz. ✏️ — Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) March 3, 2022

El español Ibai Llanos, streamer, youtuber y presentador de deportes electrónicos, fue lapidario al escribir en su cuenta de Twitter para sus 7.8 millones de seguidores: “Espero caerle bien a Residente porque si me hace lo que le acaba de hacer a J Balvin me voy a una cueva por siete meses”. Pronto superó los 10 mil retuits y los 280.000 me gusta.

Espero caerle bien a Residente porque si me hace lo que le acaba de hacer a J Balvin me voy a una cueva siete meses. — Ibai (@IbaiLlanos) March 3, 2022

Entre tanto, el nacido en Medellín parece haberse tomado todo con humor y, en sus historias de Instagram, aparece, en forma de burla, desestimando todos los apelativos que recibió sin piedad de parte de su 'oponente'.