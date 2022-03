Duro, sin filtros y con nombre y apellido. "El auto-tune y el playback activa'o. Estos bobos cantan hasta con el micrófono apaga'o. No se puede ser el líder, campeón de campeones si te escribieron todas tus f*ckin' canciones", este es uno de los fragmentos que el rapero puertorriqueño Residente le dedica al reggaetonero colombiano J Balvin en la reciente BZRP Music Sessions #49 que protagonizó con el DJ y productor argentino Bizarrap.

Bizarrap estrena su última sesión del año de sorpresa Leer más

La tiradera en la que lo cataloga de machista, racista y 'bobolón' dura más de ocho minutos y acumula ya 16 millones de reproducciones tras apenas 15 horas de haber sido publicada.

Previo al lanzamiento de la sesión, un día antes para ser exactos, Residente dio pistas de lo que se venía luego de publicar un video en Instagram donde reveló que intentaron impedir que el tema se publicara.

"En estos días iba a sacar un tema donde hablo de bastantes cosas que son importantes y al final le dediqué un par de líneas a un pendejo del género urbano y desde que se enteró no ha parado de llamar a todo el mundo para que no saque el tema. Amenazaron con demandar a mi sello si yo sacaba el tema. Por una simple tiradera que no es simplemente para él. No me importa si me demandan", declaró Residente, desatando un sinnúmero de especulaciones que apuntaban claramente a J Balvin.

El tema se lanzó y hasta ahora no hay reacción del colombiano. Y muy probablemente no la haya.

¿Cuándo nace el conflicto entre ambos?

El roce entre ambos nace en 2021, cuando J Balvin declaró a través de sus redes sociales, a pesar de estar nominado como aseguró, que los Grammy utilizaban a los reggaetoneros para ganar rating y recomendó a todos no asistir.

Residente reaccionó también a través de su cuenta de Instagram donde le hacía "entender" que su música era como un carrito de hotdogs se molestara por no poder ganar una estrella Michelin.

"Tu música es como si fuera un carrito de hotdogs, que a mucha gente le puede gustar, pero cuando esa gente quiere comer bien se va a un restaurante y ese restaurante es el que se gana las estrellas Michelin. Entonces, si quieren que te nominen, tienes que dejar de hacer hotdogs", le dijo Residente aquel entonces.

Residente y J Balvin, una pelea con trasfondo político Leer más

Reacciones a favor y en contra

Unos festejaban la tiradera a sangre de Residente y otros lo llamaban resentido. Había quienes valoraban la calma de J Balvin y otros que hubiese preferido rimas en alusión a la guerra entre Rusia y Ucrania. Sin embargo, lo que más hubo, fueron memes:

Espero caerle bien a Residente porque si me hace lo que le acaba de hacer a J Balvin me voy a una cueva siete meses. — Ibai (@IbaiLlanos) March 3, 2022

**Residente:"Esto lo hago pa' divertirme pa' divertirme"**

J balvin: pic.twitter.com/nGNajDL4pG — Jamila (@Jamila_Ovelar) March 4, 2022

Residente aparte de ser el Arjona del regueton pero con muy mala voz, también es un incoherente amigo de dictadores. pic.twitter.com/8f8z3k5FwL — Andy el camarada💬 (@Nanfild) March 4, 2022

J Balvin esperando que sus 20 escritores y su equipo de marketing piensen en la respuesta a Residente pic.twitter.com/RlfWSMnOc5 — Jaime Rivera (@sologoalkeepers) March 4, 2022

8 minutos y 39 segundos le han bastado a Residente para sepultar a J Balvin. pic.twitter.com/7vLg4hM16f — Jaime Rivera (@sologoalkeepers) March 4, 2022