Residente contra J Balvin

Luego de que se anunciaran los nominados a los Latin Grammy 2021, J Balvin arremetió contra La Academia y mandó un mensaje a sus colegas incentivando a que no asistan a la gala, a celebrarse el próximo 18 de noviembre en Las Vegas. El colombiano aseguró que no respetaban el género urbano.

Disney World cumple 50 años con la promesa de seguir creando magia Leer más

Residente, ex Calle 13, no se quedó callado y compartió su opinión sobre lo dicho por Balvin, a través de un video publicado en Instagram que luego de unos momentos fue eliminado de la plataforma.

"Para entender, porque estoy perdido José. Si los Grammy no nos valoran, ¿entonces por qué yo tengo 31 Grammy? ¿Yo no soy urbano, yo no rapeo? ¿De qué género estamos hablando?", fue una de las frases que más llamó la atención que dijo. Además, resaltó que muchos colegas han sido nominados, entre esos C.Tangana, Karol G, Ozuna y Myke Towers.

"Para colmo, este año se lo dedican a Rubén Blades. O sea, tú le estás diciendo a la gente del género urbano que boicoteen los premios y que no vayan a celebrar la vida artística a Rubén Blades. Un tipo que marcó la historia de la música latinoamericana, un tipo que, a diferencia de ti, escribe sus canciones y las siente", añadió.

Por último, aseguró que Balvin cree que hace historia con su música cada 15 segundos, y se refirió a que lo que hace es como un carrito de hot dog. “A mucha gente le puede gustar o a casi todo el mundo. Pero cuando esa gente quiere comer bien, se van a un restaurante y ese restaurante es el que gana las estrellas Michelin", se refirió.

Sácame a pasear: Una cinta que explora los altibajos adolescentes Leer más

Aunque la publicación fue borrada, J Balvin alcanzó a dejar un comentario antes de esto y escribió: “Respeto tu opinión”. Hasta ahora ninguno de los dos ha hablado sobre el tema.