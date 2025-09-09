Renuncia, polémica y regreso: Dieter Hoffmann inicia nueva etapa en programa digital

El presentador y reportero es parte nuevamente de Fuull Farándula. Arremetió contra Jasú y Silvana Torres

Dieter Hoffmann se despidió de Los Hackers, tras tres años de trabajo. Lo hizo sin bulla, aunque más ruido provocó en junio, cuando fingió irse y en realidad solo viajó de vacaciones a Estados Unidos.

El reportero y presentador ya apareció en Fuull Farándula, espacio digital de VitoTVO, al que volvió el 8 de septiembre en el horario de las 14:00, 'casualmente' el mismo del programa del que acaba de salir. Según allegados, su renuncia obedeció al cansancio por la falta de valoración y la sobrecarga laboral.

En su regreso, arrancó fuerte. Su primera nota fue dirigida a Jasú, a quien cuestionó sobre si usaba los medios para fomentar violencia, después de que la cantante opinara que a ciertos comunicadores “había que caerles a puñete”. Ella, lejos de molestarse, se lo tomó a risa.

Dieter: "Caerá quien tenga que caer"

No fue la única que cayó en sus garras. También su archienemiga, Silvana Torres, a quien acusó de mover influencias en el reinado de Milagro para que su hermana Cinthya (quien ocupó el tercer lugar) ganara. Hasta soltó una frase polémica: “debió morir Miguel Cedeño para que tengas protagonismo en la farándula, siempre fuiste segundona”.

Consultado por EXPRESIONES, Dieter fue claro: “Dándole a ella y a quien venga. Caerá quien tenga que caer”.

Pero no todos lo ven igual. Para La Veneno, las acciones de Hoffmann son “claramente acoso y hostigamiento”.

Compartirá pantalla con Yuleysi Coca

En esta nueva etapa comparte con Yuleysi Coca, algo que sorprende por la fama conflictiva de la presentadora y que, según se dice, a Vito Muñoz, dueño del medio, nunca le ha agradado aquello.

El propio Dieter asegura que vuelve renovado: “Más maduro y con más experiencia. Decidí renunciar a Los Hackers porque necesito nuevos retos y seguir creciendo profesionalmente. Es momento de volar”.

Con una década en televisión, de la cual siete años los dedicó previamente a VitoTVO dice sentirse en casa: “Mi pasión es la farándula y seguiré con más empeño en busca de la información. Estoy feliz de volver a trabajar junto a Vito Muñoz, a quien agradezco por abrirme nuevamente las puertas de su canal”.

¿Cortará a todos con la misma tijera?

Afirma que no limitará sus ataques a sus archienemigos, aunque en la práctica se centra en los talentos con los que ya ha tenido roces. La farándula (ahora) suele moverse más por afinidades personales que por imparcialidad.

