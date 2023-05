'Renaissance World Tour' de Beyoncé inició el 10 de mayo del 2023 en el Friends Arena de Estocolmo. La nueva gira de Beyoncé que apenas esta empezando, desde ya podría convertirse en la gira más exitosa de todos los tiempos, según la revista Forbes. Incluso el medio, estimó que el Tour podría recaudar más que el 'Eras Tour' de la cantante americana Taylor Swift.

Beyoncé recientemente se convirtió en la mujer más nominada de los Grammys, y la cantante de Halo no para de sorprender, pues con su nueva gira mundial estaría a punto de romper otro récord, por ser la gira más exitosa de la historia. Así lo afirma el informe de la revista Forbes, que asegura que podría recaudar 2.000 millones de dólares, más que los mil seiscientos millones, que recaudaría Swift. Pero, ¿Qué más se sabe sobre la gira de nominada 88 veces a los Grammys?, aquí lo contamos.

¿Que países visitará Beyoncé con el 'Reinassance World Tour'?

La artista solo se presentará en estadios, hasta lo que se conoce, por eso esta gira sería muy parecida a la última que tuvo la cantante previo a su descanso de los escenarios, el 'The Formation World Tour'.

En esta ocasión Beyoncé visitará 12 países de Norteamérica y Europa: Suecia, Bélgica, Gales, Escocia, Inglaterra, España, Francia, Alemania, Países Bajos, Polonia, Canadá, Estados Unidos.

¿Cuantas fechas tendrá Beyoncé en su Gira?

El 'Renaissance World Tour' inicio el pasado 10 de mayo del 2023, con una presentación en el Friends Arena de Estocolmo, y su último show será el 27 de septiembre de 2023 en el Caesars Superdome de New Orleans. En total, se realizarán 41 espectáculos: 26 en Norteamérica y 15 en Europa. Siendo Estados Unidos el país que más shows presenciará de la Queen B.

¿Que canciones interpretará la Queen B en su gira?

Aún no se sabe con certeza si las canciones presentadas la noche de su primer show, serán las que se mantengan como parte de su setlist sin ningún tiempo de cambio, a lo largo de todo su tour. Sin embargo, ya se conoce las que fueron interpretadas por la cantante de 7/11, en esta esplendida e inolvidable velada.

🪩| Beyoncé concluyó el primer show de su #RenaissanceWorldTour en la FRIENDS ARENA de Estocolmo, Suecia.



Queen Bey interpretó cerca de 30 canciones en un concierto de 3 horas de duración, ante una audiencia de 65k personas. pic.twitter.com/L2vZqlkCng — Beyoncé México 🇲🇽| Fan Account (@BeyonceWorldMX) May 10, 2023

1. Dangerously In Love

2. Flaws And All

3. 1+1

4. I Care / I'm Goin' Down (Mary J. Blige cover)

5. I'M THAT GIRL

6. COZY

7. ALIEN SUPERSTAR / Sweet Dreams (Medley)

8. Lift Off (from Jay-Z and Kanye West's WATCH THE THRONE)

9. 7/11 (Interlude)

10. CUFF IT / CUFF IT - WETTER REMIX

11. ENERGY (ft. Beam)

12. BREAK MY SOUL / BREAK MY SOUL - THE QUEENS REMIX (ft. Madonna)

13. No Angel

14. Haunted

15. Formation

16. Diva

17. Run The World (Girls)

18. MY POWER (from The Lion King: The Gift)

19. BLACK PARADE

20. Savage Remix (Megan Thee Stallion ft. Beyonce)

21. Partition

22. Yonce

23. CHURCH GIRL

24. Get Me Bodied / Freakum Dress

25. Before I Let Go

26. Rather Die Young

27. Love On Top

28. Crazy In Love (ft. Jay-Z)

29. PLASTIC OFF THE SOFA

30. VIRGO'S GROOVE

31. Naughty Girl

32. MOVE (ft. Grace Jones)

33. HEATED

34. THIQUE

35. ALL UP IN YOUR MIND

36. Drunk In Love

37. AMERICA HAS A PROBLEM

38. PURE/HONEY

39. Blow

40. SUMMER RENAISSANCE

Los cambios de vestuario

La cantante además de siempre da de que hablar con su cada uno de sus shows, sus vestuarios en definitiva no se quedan atrás. Estocolmo quedó sorprendido con cada uno de los cambios de vestuario que la artista tuvo. Uno de los que más ha causado furor en redes fue el mono de Loewe en color nude relleno de piedras preciosas, que en la parte del busto del enterizo y la entrepierna tiene bordadas dos manos, delicadas, en negro que semejan a los brazos de la artista cubriendo sus atributos físicos.

i’m obsessed with Beyoncé in this jumpsuit pic.twitter.com/4MUc3rJ57J — ᴀʀᴛʜ (@arthfobic) May 10, 2023

Varios conjuntos confeccionados por la marca Balmain, también han llamado la atención de los fans (y de todos). Se trata de varios conjuntos metálicos y desestructurados confeccionados por la casa de moda. Estos sets fueron diseñados en un estilo bastante futurista que similaba que Beyoncé se habría convertido en una bola de disco humana.

beyoncé wearing custom balmain fw23 by olivier rousteing for her renaissance world tour pic.twitter.com/VpeT6fszoO — High End Homo (@highendhomo) May 10, 2023

Mugler también es una de las firmas de alta moda que estuvo presente. La marca estuvo encargada de diseñar su icónico traje abeja. Pero eso no es todo, hubo un traje que dejo a todos sin palabras, pues en principio este era blanco y luego, con ayuda de rayos UV, se fue estampando en vitrales coloridos en vivo y en directo.

Beyoncé en referencia a un tocado de Thierry Mugler de su colección Primavera/Verano 1997. pic.twitter.com/MO3fS1z8qh — Julio Núñez (@julioamx) May 10, 2023

La tecnología, el futuro de los shows

Cientos de usuarios en redes sociales afirman que la intérprete de 'Formation' ha traído el futuro de lo que serán los conciertos de ahora en adelante. Miles de videos se han viralizado en redes sociales por los detalles y sorpresas que ha incluido la cantante en su presentación y escenografía.

Mientras su pelo hondeaba con los ventiladores del escenario, ella se deslizaba por las pasarelas y plataformas adornadas con plásticos y textiles metales tornasol.

Cuando creímos que el Formation Tour sería insuperable nos demuestra que ella es la única capaz de superarse a sí misma reinventando nuevamente a la industria completa. La visión artística de Beyoncé debería ser estudiada. #RENAISSANCEWorldTour pic.twitter.com/vFA92k0ZMJ — MISS FUTURE 🐝 (@daveretn) May 11, 2023

Estos ambientan a la perfección las gráficas que hay en el álbum más reciente de la cantante, que recopila sonidos de muchas épocas musicales, pero siempre muy al estilo de la americana.

Pero la estrella no esta sola en el escenario estará acompañada por un camión el cual, la noche su primer show, desfilo por la pasarela junto a ella. Además del camión y sus bailarines; hay dos robots que la acompañan durante el performance del sencillo Cozy. Los robots cuentan con brazos mecánicos y estos mueven dos marcos plateados alrededor de Beyoncé. Siguen sus movimientos y caen de forma precisa de acuerdo con la música, todo un derroche de última tecnología que ha dejado perplejos a los asistentes al concierto.

La cantante tiene en sus manos la oportunidad de convertirse en la gira más exitosa del mundo y definitivamente esta aprovechando para ofrecerle a su público uno de los shows más icónicos de su carrera.