Beyoncé desde hace rato dejó de ser un nombre de una estrella. Y con su nuevo récord consigue estar aún más por encima del promedio de artistas de su generación. Es una leyenda. Así acaba de ocurrir en la última noche de los Grammy anglo que ocurrieron la noche del 5 de enero en Estados Unidos.

La cantanta afroamericana es desde hoy la artista con más premios Grammy en la historia de los mismos. Ha conseguido 32. Siendo un hito desde su primera emisión en 1959.

Beyoncé tenía muchas posibilidades de ganar porque es la estrella que tenía más nominaciones. Exactamente nueve. Pero ganó 3 en esta gala por su disco Renaissance.

Fue precisamente el presentador Trevor Noah quien la elogió en varias ocasiones, quien le recordó al público que estaba a punto de lograr un nuevo récord. Pero quien tuvo la última palabra fue de Jamer Corden quien le dijo al público y los televidentes que ella era la artista más premiada en la historia.

Luego de recibir su premio, visiblemente nerviosa, la cantante que consiguió el gramófono a Mejor álbum dance, Mejor grabación dance y Mejor canción R&B, agradeció a la audiencia, a sus fans y a sus productores pero hizo hincapié en la comunidad LGBTI+ por siempre abrazar su sonido. "No es Messi, no es LeBron James, es Beyoncé. Ella es Dios", expresó Noah.

Otros ganadores.

Aunque el performance de Harry Styles fue bastante tibio, en el cual interpretó la canción del año As it was, también logró varios gramófonos y el más importante de la noche. El inglés se llevó a casa: Mejor álbum del año, Mejor álbum de pop vocal y Mejor ingeniería de sonido. Harry’s House fue el favorito de La Academia, sin duda.

Lizzo tuvo también una gran noche con su animada presentación y el haberse llevado el de Grabación del año. Special, nombre del disco, le permitió agradecer en el podio a su ídola de infancia Beyoncé. Ambas se echaron porras.

Entre los latinos ganadores están Bad Bunny (Mejor álbum urbano), Rubén Blades (Mejor álbum de pop latino), Natalia Lafourcade (Mejor álbum de música regional mexicana) y Marc Anthony (Mejor álbum tropical). Rosalía se llevó hasta Barcelona el trofeo por Mejor álbum alternativo con su famoso Motomami.