Reina de Guayaquil 2021: Vany Sánchez, una progresista de platino

Sobre el imponente escenario de Reina de Guayaquil estaban las seis finalistas esperando el gran momento de escuchar en voz de Eduardo Andrade, uno de los animadores de la noche, el nombre de la chica que sería escogida como la nueva portadora de la corona.

Fuerte, claro y con algo de suspenso dijo ante los presentes y la audiencia de TC Televisión que la soberana 2021 era Vany Sánchez. Ella no le creyó por varios segundos que parecieron horas. Se quedó asombrada, esperando la reacción de otra candidata porque no asimilaba que era su nombre. Así fue el primer minuto de la guayaquileña como reina de su ciudad.

EXPRESIONES estuvo presente en la noche de elección que se llevó a cabo en las instalaciones exteriores de TC Televisión el pasado sábado 25 de septiembre.

En sus breves declaraciones con este medio ella confirmó que no entendía lo que estaba sucediendo. “No, yo no me lo creía. Pensaba que estaba soñando. Hasta creí que se habían confundido de nombre. Pero todos comenzaron a abrazarme y luego Tahíz me dijo ‘Felicidades, eres la nueva Reina de Guayaquil’”, mencionó la estudiante de Comunicación de 22 años.

Su trabajo como reina ya lo inició el domingo muy temprano, en un desayuno oficial y su primer encuentro con los medios de la ciudad. Por la tarde celebró con su familia en un evento íntimo.

Junto a ella también obtuvieron sus bandas María Fernanda Vélez, como Virreina. La Estrella de Octubre fue designada Doménica González.

Opening. Álex Lima // EXPRESO

Desenvolvimiento

Vany se destacó en la gala final. Tuvo la mejor pasarela y vestido. Además, su respuesta conquistó al jurado. A ella le tocó la pregunta 4, hecha por Andrea Villacrés. Para cierto sector conservador de la ciudad es un tema polémico, pero ella dio su punto de vista fuerte y claro. “¿Qué piensas sobre la adopción por parte de una pareja homosexual?”, dijo Andrea, empresaria y ex Estrella de Octubre. Vany contestó: “Más allá de juzgar a una persona por su orientación sexual, por su religión y costumbres, debemos pensar que hay muchos niños que desean tener el amor de padres, un hogar y educación. Así que mejor apoyemos a estar personas que quieren darle el hogar que es niños necesitan”.

Reina de Guayaquil: La edición platino presentó a sus candidatas Leer más

Deportista y talentosa

La actual reina recibió un trofeo por su participación en la selección de talentos. Ella obtuvo la designación de tercer lugar por su demostración en el tiro con arco. Pero no es el único deporte que practica, también es aficionada al crossfit.

Proyecto social

Durante el reinado, que empezó oficialmente en julio, hubo varios proyectos en las que se capacitaron a 150 mujeres. El suyo se denominaba Eco Perla, el cual tenía como intención mostrar la importancia del reciclaje y hacer bisutería con estos materiales. Todo con la finalidad de poderlo convertir en un negocio propio. Su compañera fue María Fernanda Vélez.

Navila Dieb. Reina de Guayaquil

Navila Dieb: “Jamás en el Miss Ecuador”

Miss Ecuador 2021 es Susy Sacoto: "Quiero que la vida me sorprenda y quizá ser presidenta" Leer más

Navila fue la ganadora del año del bicentenario (2020). Este tendría una celebración especial pero esta se tornó en valentía y empuje por lo ocurrido debido a la pandemia. En declaraciones para EXPRESIONES la reina saliente mencionó que no tiene ningún plan concreto. “Vendrán sorpresas que contaré más adelante. Por el momento no entraré a ningún reinado de belleza pero al Miss Ecuador jamás lo haré”. Ella prometió que impulsará más sus redes, en especial Tik Tok en donde acumula más de 719 mil seguidores.

La corona: “Por seguridad no podemos decir el valor de la joya”

Mantener la seguridad de la soberana es importante para la organización, por eso el diseñador de la joya Jonathan Tello no da a conocer el valor real de la corona. “Esta pieza tiene un valor no calculado porque no solo es por las piedras preciosas, también el trabajo de manufactura. La seguridad de ella también es importante. Es una joya de colección, única y hecha a mano. Tiene más de 3 meses de elaboración”, mencionó. Hecha en el taller del diseñador en La Troncal, está hecha cristales de rocas, zafiros, aguamarinas y turquesas, en su mayoría en cortes marquesa. Además de un laminado de plata y oro blanco que representa esta edición Platino por los 65 años de este certamen. En su interior está forrada de terciopelo pero un cómodo uso de Vany. La corona, de estilo abierto, representa a la población guayaquileña por su empuje y entereza.

Una participante se retiró

Reina de Guayaquil: El año pasado compraron la corona por internet, ahora sí tiene diseñador Leer más

Hasta hace dos semanas eran 18 las concursantes sin embargo estuvieron solo 17 en la tarima. Lo que ocurrió es que Jamileth Grijalva Ycaza debió cuidar a su mamá que estuvo delicada de salud. Ella tiene las puertas abiertas para regresar en la próxima edición.

Valeria Gutiérrez y María Guillén. Álex Lima // EXPRESO

Entre reinas. La primera finalista de Miss Ecuador, Valeria Gutiérrez, estuvo de asistente entre el público. Ella disfrutó el reinado y comentaba con mucha pasión cada salida de las chicas. En sus ademanes se notaba como aprobada o no lo que sucedía frente a sus ojos. Estuvo acompañada de su amiga María Guillén.