Reina de Guayaquil: La edición platino presentó a sus candidatas

El entusiasmo juvenil y la ilusión por representar a su ciudad se pusieron en evidencia durante la presentación del evento Reina Guayaquil en su edición 65. Fueron 18 las candidatas que desfilaron con sus elegantes trajes de noche, antes de la colocación de sus respectivas bandas.

La anfitriona de la noche Guayaquil, Mercedes Pesantes, quien fue Virreina de Guayaquil en 2017, nombró una a una a las chicas para oficializarlas como candidatas a la corona de la ciudad.

El evento se llevó a cabo en el hotel Tryp by Wyndham, en el salón del restaurante Olmedo. Durante el acto intervinieron las soberanas actuales, Navila Dieb, (Reina), Geanella Villamar (Virreina) y Valentina Silva (Estrella de Octubre). También el gerente de la empresa pública DASE, Jorge Acaiturri, y la subgerente, Amalia de Del Cioppo.

Los discursos de este año se centraron en la redefinición del concepto de belleza y la evolución de los reinados. Acaiturri y Tahiz Panus, directora de la organización, resaltaron en sus discursos la entrega y el espíritu solidario de las chicas, tanto de la edición 2020, que en pocos días se despiden, como de las 18 aspirantes actuales. “Hay que recordar que el verdadero significado de los concursos de belleza no es su apariencia. La belleza no tiene que verse, tiene que sentirse. Por eso nosotros no nos fijamos en cómo se van a vestir o en cómo se maquillan. A nosotros nos ha interesado siempre su actitud y si están preparadas para la entrega que demanda este trabajo. Siempre cuentan con un psicoterapeuta escuchándolas en este proceso tan exigente”, explicó la directora del concurso.

El acto fue breve y sencillo. Por asuntos de aforo, hubo pocos medios de comunicación e invitados. Las candidatas estaban muy pendientes de sus redes sociales y antes de desfilar les mandaban mensajitos a sus amigos, familiares y parejas. Electrónicamente estaban con ellas.

La gala de elección será televisada por TC Televisión el próximo 25 de septiembre.

Peña-Selva: Una amistad unida por el arte Leer más

. CHRISTIAN VÁZCONEZ // EXPRESO

Vestir trajes de gala en medio de una pandemia es poco habitual y las candidatas estaban felices de verse radiantes. Con sus celulares se tomaron muchas fotos e hicieron transmisiones en vivo para sus seguidores.

. CHRISTIAN VÁZCONEZ // EXPRESO

En la sesión de fotos para EXPRESIONES, Carla Mori fue sorprendida por Miguel Panus y Valentina Silva con un pequeño pastel por motivo de su ‘cumple’. La participante cumplió 20 años y tuvo que pedir un deseo. No nos quiso contar cuál fue, pero intuimos que se trataba de llevarse la corona a fin de mes. Todos le cantaron el Feliz cumpleaños.

Claudia Leitte: “La música no es solo un servicio electrónico, es la gente”. Leer más

Las candidatas a Reina de Guayaquil. CHRISTIAN VÁZCONEZ // EXPRESO

Una edición plateada

Tahiz Panus compartió con EXPRESIONES información sobre las novedades del evento de este año, que tendrá un vínculo importante con las redes sociales. El espectáculo, que será televisado el 25 de septiembre, también tendrá cuatro ediciones en vivo por su página de Facebook. Hoy se emitirá la primera, en la que las candidatas contarán a profundidad la evolución de sus talleres. Las chicas están trabajando desde marzo en los cursos que imparten sobre emprendimiento y durante los próximos días serán las clausuras. “Son cursos prácticos y de salida rápida para personas que no tienen empleo. La finalidad es que desde el 26 de septiembre las personas que reciben las clases puedan empezar a trabajar desde sus casas”, explica sin olvidar hacer referencia a que fueron de elección libre y abarcan desde enfermería hasta manejo de redes sociales y asesoría de belleza.

Las transmisiones en vivo son parte importante del concurso. Por segundo año, se tomará en cuenta la decisión popular y durante los programas los internautas podrán comentar y votar por sus favoritas, usando el hashtag personal de cada una. La más votada será finalista en el show de televisión, que será conducido por Eduardo Andrade, Ronald Farina y Miguel Cedeño. Participarán cantantes nacionales, pero aún están por definirse los nombres.

También mencionó que esta semana esperan tener lista la nueva corona de este año. Si bien está lista, falta el baño de oro blanco y la incrustación de las piedras. El diseño es Jonathan Tello y la manufactura se realiza en La Troncal. El mensaje de la joya es ‘Tú brillas’, en alusión al aniversario de platino y toda la decoración plata que tendrá el escenario de TC Televisión.

Ellas son las aspirantes

1.- Sara María Varas Cruz

2.- Carla Daniela Mori Ron

3.- Elaine Renny Jácome Parra

4.- María del Carmen Véliz Murillo

5.- Vany Romina Sánchez Briones

6.- María Fernanda Vélez Arreaga

7.- Joselyn Lissette Suárez Solórzano

8.- Emely Antonella Ortiz Esquivel

9.- Madelaine Lizbeth Coello Briones

10.- Anggie Nicole Vargas Molina

11.- María Belén Freire González

12.- Jamileth Adriana Grijalva Ycaza

13.- Anaih Jamileth Vélez Mina

14.- Jhomara Angie Román Verdesoto

15.- Doménica de los Ángeles González Figueroa

16.- Karen Elizabeth Herrera Martínez

17.- Ivette Johanna Riqueros Oyarvide

18.- Alyssa Valentina Montenegro Bravo