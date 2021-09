Claudia Leitte: “La música no es solo un servicio electrónico, es la gente”.

Claudia Leitte es una de las mujeres más importantes de la música en Brasil. Nació en São Gonçalo, Río de Janeiro, pero creció en la ciudad de Salvador, Bahía. Esta tierra tiene el segundo carnaval más importante del país. Fue allí donde, a principios del 2000, nació el axe, ritmo popular que se debe a grupos como Ta’ Dominado, Porto Seguro y Exporto Brasil.

EXPRESIONES conversó con la estrella desde su casa en Miami. Allí ultima los detalles de su regreso a los escenarios. La pandemia la agobió, pero el reconectarse con su público ha hecho que vuelva a sentirse viva. Ella dejó claro que “la música no es solo un servicio electrónico, es la gente”.

¿Cómo van sus clases de español?

Estoy aprendiendo, lo hago por medio de audiolibros. Lo hablo cuando tengo entrevistas. Estoy abierta a todo lo que me enseñan. Yo ahora estoy viviendo en Miami y aquí muchas personas hablan español. Creo que más que el inglés. Estoy todo el tiempo escuchando música latina, de España. Ya mismo hasta se me pega el acento cubano (risas).

¿Cómo llega a unirse con Joey Montana para este reciente sencillo Samba lento?

Es un amigo muy querido. Venimos trabajando desde hace mucho tiempo, incluso hicimos una canción que no hemos lanzado que se llama Yo no falo portugués. Esta es para un momento más de fiesta y tarimas. Y en esos días yo estaba cantando Samba lento en mi idioma y de pronto él me dice que necesita esa canción en español. Él puso la letra necesaria. Fue muy natural la forma en que se dio esta canción en los dos idiomas.

En Instagram ha compartido varias fotos en el estudio. ¿Viene nuevo álbum?

No, ahora estoy enfocada en hacerlo sencillo por sencillo y estoy preparando la celebración de mis 20 años de carrera. A partir de ahora, todo es para ese momento. Todo mi ánimo está con la esperanza de volver a las giras y la normalidad de la música. La programación es lo que me tiene concentrada.

¿Está grabando reediciones?

Sí. Repasamos varios temas, algunos inéditos. Hay un proceso de selección para lo que presentaremos.

Está preparando un tour. ¿Este es solo para Brasil o hay también la posibilidad de tocar en Estados Unidos? En una entrevista previa sentenció que quería “que los gringos conozcan nuestra samba”.

Eso sería un sueño para mí. Cuando grabé con Ricky Martin, Pitbull, JLo, que son estrellas tan grandes, yo no pensaba en grabar en español. Ahora es distinto. Ahora que hablo contigo, te confieso que puedo sentir las canciones en tu idioma mucho más que antes. Conecto con ellas, algo que no me pasaba. Soy una cantante de música en vivo y necesito el sentimiento y la pasión para interpretarlas. Hasta este momento hay un plan de trabajar y hacer giras. Estoy en la construcción de mi propio trío eléctrico (carro alegórico que transporta a los cuerpos de baile en el carnaval). Quiero llevarlo a Estados Unidos y cumplir mi sueño hablando español, inglés y portugués.

Coach, más que salir en la ‘tele’

La cantante tiene experiencia en varios reality shows de televisión. Desde el 2012 es coach en el programa La Voz Brasil, participando en más de cinco ediciones. También ha tenido el cargo en la versión infantil. “Estar en el reality no es cosa de solo enseñar, es ser una guía. Yo estoy allí compartiendo experiencias y aprendo más de lo que yo les doy. Todas estas personas están creando sus carreras”.

Claudia sostiene que “estamos aquí para servir” y es con lo que se queda siempre que es parte de estos concursos. “La razón por la que canto es la gente. Yo soy una cantante de escenarios, de tarima. Yo canto para servir. Con la música de carnaval das alegría y esperanza”.

De vuelta al ruedo

Después de un año y medio de aislamiento social por la pandemia del coronavirus, la vida en todo el mundo comienza a moverse hacia la normalidad con el avance de las campañas de vacunación y el control de la transmisión. En los Estados Unidos, los espectáculos ya están reactivándose lentamente, como Lollapalooza Chicago, por ejemplo. En Brasil también está ocurriendo lo mismo, con el anuncio de Rock in Rio para septiembre de 2022. La diva brasilera finalmente regresará a los escenarios y nos cuenta cómo fue pasar en casa sin contacto con su público. “Fue un año terrible. Yo paré en seco y no he podido escribir una canción en año y medio. Necesito a la gente, ellos son lo más importante para mi carrera. Mi placer está en ver a las personas felices y sin la tarima yo puedo hacerlo, pero no se siente igual”.

La experiencia en vivo siempre trae el riesgo de errores, aunque se ensaye mucho. “Todo reto me pone presión y fuera de foco, pero cuando estoy sobre la tarima se me quita todo, incluso el periodo (risas). Es la magia de la música para mí”.

Claudia confirmó que en sus shows habrá espectáculo circense, tal como en el video de Samba lento. “Tengo dolor en todo mi cuerpo de ensayarlo”.