Jennifer Rojo: “Yo veo oportunidades donde hay problemas”

Jennifer Rojo tiene una visión empresarial de la música, la cual, menciona, en ella brota de forma innata. Pero como complemento a esto, también se deja sorprender. Y es que de casualidades está hecha su carrera, que empezó hace más de 10 años.

La rubia hace un repaso de todo su pasado y deja claro su futuro en esta entrevista con EXPRESIONES. Cantar es un asunto familiar, un talento que estaba en las calles de Andalucía, en donde creció. Ahora que está preparando su tercer disco, ha sido abrigada por el ‘fandom’ de Gloria Trevi. Sus apasionados seguidores han cobijado a Jennifer, ya que en su nuevo sencillo para el mercado latino colabora con la diva latina. Se trata de No eres tú (feat. Gloria Trevi), un tema pandémico reversionado con la artista.

Usted es muy fan del fútbol y del Barça. Ahora que se fue Messi, le pregunto: ¿de qué artista le afectaría su retiro del mundo del espectáculo?

Si lo hace Gloria Trevi no me lo podría creer. Ella que ha luchado tanto a contracorriente y es un referente de superación, por el tono que usa, lo inteligente que es, lo que simboliza para tanta gente.

¿Y tiene algún máximo ídolo musical?

Mi máximo ídolo es difícil de definir, pero me gusta mucho lo que ha conseguido David Bisbal. Nuestros inicios son similares, tocando en bodas y bautizos y él ahora es tan reconocido. Es un referente y se siente como una bandera fuera para nosotros los españoles.

¿También intentó pasar por un reality?

Voy a confesarte que hice tres castings. Hice Operación Triunfo y La voz. Para este último me fui de Barcelona a Madrid en coche. Allí me hicieron pasar sorpresivamente antes de tiempo, porque me tocaba a las 15:00, pero algo vieron en mí. Hice la prueba y me dijeron que ya me llamarían. Entonces yo lo tomé como una derrota y me sentí apenada porque, al acompañarme mi hermano, que es como mi ejemplo, me acongojé. Y me fui de regreso. Cuando estaba llegando a Barcelona me llaman de La voz y me dicen: “Tienes que volver a pasar”. Les respondí que ya estaba de camino a mi ciudad pero que sí podía ir. Me dijeron que no alcanzaba y que sería para otro año.

¿Y el tercero?

Sí, esto es algo que nunca he dicho. Fui a un concurso de cantar con los ojos tapados para meter la mano en una urna llena de cosas, con saltamontes. Me dio grima, pero yo quería cumplir mi sueño y ahí estaba haciendo el casting... Al final me dijeron: “Jennifer, cantas demasiado bien para este concurso”. Pero nunca me rendí. El tema de los castings es muy subjetivo, nunca se sabe lo que quieren. Creo mucho en que las cosas se dan porque están para ti. Yo estoy muy feliz de que mi historia sea tal como es ahora.

Su conexión con lo latino

¿Por qué se siente tan cercana a este lado del mundo?

Creo que siempre los españoles hemos estado unidos con la música latina. Estoy muy conectada. En mi álbum Mil opiniones hay bachata, hay salsa. En los eventos he cantando cumbia, chachachá.

¿Entonces quiere empaparse de los sonidos de este lado del mundo?

Yo quiero llevar mi música por todo el mundo. Soy aventurera, no me da miedo ir por los países mostrando mi música. Si existen inseguridades o problemas, yo veo oportunidad. Cuando te brindan la oportunidad de hacer algo tienes que aventurarte.ocio

Las sorpresas de ser solista

“El camino de solista es como yo quiero. Hoy puedo decir que soy libre. Somos compañía independiente y todo nos lo gestionamos nosotros. Y eso hace muy diferente las cosas”, dice orgullosa. “Me gusta porque tengo una vena empresarial que me sale sola y estoy cuidando de mi propia empresa que soy yo”, explica, mientras recuerda que su valentía la ha hecho visitar varios países de América Latina, incluyendo Ecuador, para dar a conocer su música. Es atípico, por estos momentos, tener giras presenciales de artistas internacionales.

Le pidió a Dios trabajar con Gloria Trevi

No eres tú tiene tres versiones: una que interpreta solo Jennifer, la segunda en colaboración con Gloria y la tercera en vivo.

El video con Gloria se hizo a distancia, por Zoom: ella desde México y Jennifer desde España.

“Hace 14 años descubrí a Gloria. Yo entraba a una discoteca y sonaba su himno Todos me miran, y allí le pedí a Dios que me junte con ella porque me encantó su voz. Y mírame, hace unos meses se me cumplió”.

La rubia le agradece a Armando Ávila el hecho de que crea en ella y en su música. “Es un productor muy grande y su corazón lo es aún más”.

“Quiero que Armando y yo trabajemos para siempre. Es como que me apadrinó. Mis ideas él las convierte magistralmente en canción”.