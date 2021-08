Porter: De Guadalajara para el mundo

La escena indie mexicana tiene cada vez más repercusión fuera de sus fronteras. Ed Maverick, Arroba Nat y Camilo Séptimo son algunos de los representantes de esta categoría musical que ha conquistado las playlists de las plataformas de streaming. EXPRESIONES tuvo contacto con otra banda destacada del país del norte, Porter. La agrupación originaria de Guadalajara, Jalisco, está preparando un nuevo álbum del cual nos dan detalles en esta entrevista.

El de art rock y synth pop de los tapatíos se renueva con su más reciente canción Sol@, un tema que calza perfectamente con la sensación que han tenido al estar fuera de los escenarios. Para ellos, una banda clásica para los festivales de su país, ir retomando el ruedo en los conciertos es un alivio para su creatividad y euforia musical.

El cuarteto se unió el año anterior a la fiebre de los conciertos por streaming, por el que aprovecharon para tocar Moctezuma, su aclamado tercer material discográfico.

Pero con las nuevas disposiciones sanitarias, tendrán una nueva oportunidad para reconectar con la gente que ha adoptado su rock como un clásico de su estado. Sonámbulo, presentada en mayo, y ahora Sol@ se suman a su repertorio que será cantado en vivo en octubre en el Festival Cervantino de Guanajuato.

David Velasco, Diego Rangel, Víctor Valverde y Fernando de la Huerta nos contaron lo siguiente.

Sambofest: El escenario se iluminó al pie del río Leer más

¿Por qué se llaman Porter?

El nombre de la banda tiene su origen en una estación del metro de Boston. ¿Pero cómo se conecta con la agrupación? Ellos lo cuentan.

“Fue una coincidencia. Mientras hacía un viaje por esa ciudad por mi carrera de Arquitectura me hice una foto en esa estación. Es una ciudad muy musical, tenemos muchos conocidos allí, pero no tenemos mayor conexión. Y quizá eso la hizo particular. Se nos ocurrió usarla porque no sonaba a nada de nosotros. Era atemporal y le daba misterio a esta banda formada por ‘chavitos’ de 20 años. Nosotros le hemos dado significado”, explica Fernando.

La entrevista

Han expresado que el 2021 es como su renacer como banda. ¿Qué los tiene tan entusiasmados?

Nos entusiasma estar en contacto con más países. Ir a Ecuador sería un sueño y conocer a su gente. Esperemos que pronto nos demos una vuelta por allá. Ya estamos trabajando en el nuevo disco de la banda, que sale en el 2022. Sol@ es nuestro nuevo sencillo y esto nos alegra porque es como inyectarnos oxígeno. Se vienen los festivales e incluir los nuevos temas es ‘padrísimo’. La reacción de la gente ha sido positiva y ha tenido un buen recibimiento.

Algo que destacar en su historia como banda es que lograron que el rock sea más escuchado en su ciudad desde el 2004. ¿Los tapatíos ya quieren más el género?

Sabes que sí, ya llevamos 15 años tocando. Nos ha tocado vivir varias facetas como artistas, desde los CD y la piratería al paso a lo digital. Yo creo que dentro de estas facetas nos ha tocado de todo y tenemos una experiencia grande. Creo que mis paisanos sí se han abierto a otros géneros y estos ya son fronteras cada vez más difusas. Hay mucha más mezcla. Es muy interesante que todo sea híbrido y la gente se ha ido acostumbrando a eso. Míralo en los festivales, participan bandas de todo tipo. Rock, hip-hop, pop...

Para ustedes que han sido parte de festivales como Coachella y Vive Latino, ¿cuál sería el line-up ideal si pudieran escoger a los artistas?

Pondríamos a Radiohead, B-Jork, Tame Impala, Billie Eilish, Astro… Hay un montón de bandas que encajaríamos muy bien. De mexicanos sería Little Jesus, Molotov, Caifanes y Café Tacvba.

De la época en la que subían música a MySpace en 2004, hasta ahora, ¿qué sigue intacto entre ustedes?

Siento que jugar y estar como siempre abiertos y no tomarnos las cosas tan serias. Nosotros sabemos que nos gusta tocar en vivo y ponerle humor a nuestras cosas. Hacer experimentos musicales es algo que hemos hecho desde siempre.

¿En el disco nuevo habrá colaboraciones?

Así es. Es la primera vez que tendremos una voz femenina junto a nosotros. Es un sencillo que saldrá más adelante y es algo que nos encanta porque tenía mucho tiempo en idea y por fin se cerró.

Detalles del nuevo disco

Alguien de la vieja escuela del rock es la invitada para su primera colaboración.

No pueden revelar muchos detalles, pero pronto saldrán dinámicas en redes sociales para conocer el nombre y los artes de este trabajo musical.