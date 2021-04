Rebeca Flores: "Sigo siendo una reina por dentro y por fuera"

Siguiendo con el especial de personajes cuencanos por el aniversario de fundación de la capital azuaya, este es el turno de Rebeca Flores. Se dio a conocer en 2004 como reina de la ciudad y posteriormente representó a Ecuador en 2006 en el certamen Miss Mundo, que se llevó a cabo en Polonia. Quince años después, EXPRESIONES pactó un encuentro con la exsoberana quien se consolidó como una de las primeras beldades del país.

Para los que se preguntan qué fue de la vida de Rebeca Flores en todo este tiempo, ¿cuál es su respuesta?

Pasaron muchas cosas, pero en los últimos años ordené mis ideas y me acerqué a una vida espiritual. Mientras pasan los años vamos madurando. He tenido momentos bonitos, también duros y difíciles.

¿Qué fue lo más difícil?

Tuve un divorcio hace seis años (estuvo casada con el empresario Cristian Crespo). Como mujer es una etapa que logré superar.

¿Cómo logró hacerlo?

Con una vida más espiritual, acercándome a Dios. Muchas mujeres se sentirán identificadas conmigo. Trabajar en la parte interna es muy importante para fluir y realizarte como persona. Debes acomodar tus ideas para tener claro lo que quieres conseguir en la vida.

Tras su divorcio de Cristian Crespo, Rebeca encontró el amor en Nicholas Ugalde. Gerardo Menoscal

¿Quizás fue necesario pasar por todo ese proceso para vivir la plenitud de la que goza ahora?

Cuando tienes una vida confortable, suele ocurrir que te olvidas de Dios, cuando Él lo es todo. A veces es necesario tener golpes duros para saberlo. Son pruebas que hay que superar y a las que nos enfrentamos las personas fuertes y guerreras.

Se considera fuerte y guerrera.

Totalmente, una mujer que salió adelante. Afortunadamente no me han faltado las oportunidades ni los contratos con empresas cuencanas y ser imagen de algunas de ellas. No es algo de lo que viva, pero es un pasatiempo apasionante. También aprendí a valorar más a mis hijos (Cristian y Rebeca) y a la gente que me rodea.

“Lo del coronavirus me hizo pensar mucho y al final resultó algo positivo. Convertí parte de mi casa en una escuela para mis niños y equipé un gimnasio y una agencia de modelos que ya está armada”.



¿Cuáles fueron esos destellos de luz que logró ver cuando pensaba que todo era oscuro?

Mi familia fue un apoyo fundamental, mis hijos y mi novio (Nicholas Ugalde), con quien llevo tres años de relación. Un hombre que me ha llenado mucho de sonrisas y cosas positivas. Él ama a mis hijos, me sacó de la oscuridad y me llevó a ver las cosas de otra manera. No soy la primera mujer divorciada, la vida continúa y en ese transitar te topas con gente maravillosa.

¿Entonces la reina ya encontró un rey?

Creo que sí (risas) y sigo siendo una reina por dentro y por fuera.

En la actualidad colabora con varias empresas cuencanas como imagen. Gerardo Menoscal

¿Quién es la Rebeca Flores que tengo frente a mí?

Una persona más madura, firme y con una proyección muy alta para los años que vienen y me quedan por vivir. Hay mujeres de mi generación que desaparecieron de la faz pública y de los medios. Quiero seguir vigente y que me recuerden por lo que soy junto al cantadito cuencano (sonríe). Son cosas que no voy a cambiar y con las que me siento orgullosa y plenamente identificada.

¿Qué queda de la chica Vistazo y una de las más bellas del país en 2006?

La alegría, el positivismo. Ahora que mencionas a la revista Vistazo, recuerdo que el texto indicaba que tenía una mirada cautivante. Mis ojos son los mismos, y lo bonito y positivo de mi vida me mantiene de pie.

¿Qué dice su mirada ahora?

Buena pregunta (hace una pausa). Habla de madurez, firmeza. Antes denotaba ingenuidad y ahora veo la realidad del día a día.

“A las mujeres que pasan por una ruptura o un proceso de divorcio, les digo que se acerquen a Dios. Hay psicólogos, amigos y familiares que pueden ayudar emocionalmente; pero si careces de una vida espiritual, es muy difícil salir del dolor y entender cuál fue el propósito de todo por lo que pasaste y saber que fue para algo mejor”.

¿Hay lugar para el perdón?

Totalmente. Mira, si tú no tienes tu corazón sano y no perdonas de corazón, nunca tendrás paz. Siempre habrá espinas en el corazón que no te dejarán ser feliz. El pasado debes dejarlo atrás.

¿Qué la hace feliz hoy?

Vivir el presente, el día a día y el ahora. Y con lo más lindo que tengo, mis hijos, que son quienes me llenan de cariño, amor y fortaleza.