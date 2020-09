Otto Sonnenholzner: "Al 'soundtrack' de mi vida le pongo buena salsa"

En esta nueva edición de Tengo que decirlo, el exvicepresidente de Ecuador, Otto Sonnenholzner, comparte un manifiesto en el que dejó entrever su pasión por la política, la cocina, el fútbol y la salsa de Gilberto Santa Rosa.

1 “En términos futbolísticos, metí todo en la cancha, mi renuncia no tuvo que ver con un adiós a la vida pública. Trato de ayudar al país a encontrar una ruta en las elecciones desde fuera del poder”.

2 “Es lamentable tener que enfrentarnos inicialmente a 19 binomios. Creo que ya vamos por 15, esperemos llegar a 12. Todos tienen derecho a participar, pero realmente pierde la ciudadanía. Son tantas las opciones que no terminas conociendo a fondo una propuesta”.

3 “La familia es muy importante para mí, pero mis decisiones son mías después de poner todo en una balanza. Muchos se frotan las manos cuando ven a un pariente que tiene la posibilidad de llegar al poder. En mi caso, se frotan la cabeza”.

4 “Hay quienes se han encargado de hacer de la política una cloaca para ahuyentar a los buenos y atraer solo a los malos, pero se puede cambiar eso. Esto es un ‘hasta luego’”.

5 “En estos momentos estoy concentrado en una combinación de mi vida privada con mis actividades profesionales en el comercio, la agricultura, la construcción y la comunicación. También hablo con líderes políticos buscando unión en objetivos. Las ideologías separan”.

6 “Hay personas que hacen esfuerzos sobrehumanos y sin capa. Los vimos en la pandemia y si hacerlo es ser un superhéroe, aquí hay muchos”.

7 “Me decían ‘Fotto’ Sonnenholzner cuando aparecía trabajando. Lo decían quienes estaban encerrados en sus casas cuando yo estaba ‘sacándome la madre’, haciendo más de lo que pensaba que podía hacer. Esta experiencia me hizo más humano y una mejor persona”.

El empresario confesó que en su clóset tiene poca ropa y contados pares de zapatos. Miguel Canales

8 “Me encanta cocinar, lo disfruto mucho. No lo hago con tanta frecuencia, pero me salen buenas pastas. Me gusta atender, no que me atiendan”.

9 “No canto bien, pero me fascina hacerlo, soy una rocola”.

10 “Reconozco que no juego bien al fútbol. He sido defensa toda la vida, más por mis condiciones físicas que por mi talento. Desde los 12 años tengo esta estatura y esto me permitió defenderme en los deportes”.

11 “En zapatos calzo 48. ¡Cómo me cuesta adquirirlos! Por eso yo reencaucho (risas), tengo pocos pares”.

12 “Confieso que soy un hombre austero. Feliz no es el que más tiene, sino el que menos necesita. En lo material necesito poco; en lo espiritual, mucho. La austeridad es una forma de vida”.

13 “En función de deseos he conseguido lo que ahora tengo. La vida es de deseos”.

14 “Las críticas me afectan si vienen de la gente que valoro, quiero o considero. Yo busco, doy una explicación y trato de corregir, si se da el caso”.

15 “Soy disciplinado, ordenado y metódico, sin duda alguna. Muy simple y sencillo, no me complico ni al momento de vestir. Mi mamá decía que la ropa cara es para la gente fea (risas). En mi clóset encontrarás tres camisas y cuatro pantalones. Es un alivio”.

16 “En la honestidad, el orden y la disciplina no hay que ser flexible”.

17 “Yo, antes de pasar la página, primero se la leo a quienes no se portaron bien conmigo y siempre lo hago con respeto, prudencia, transparencia y frontalidad, jamás me quedo con nada”.

TAMBIÉN DEBE SABER QUE...

A los 17 años se fue a estudiar a Alemania. En esa época trabajó como mesero ya que estaba becado y necesitaba costear ciertos gastos.

Se desempeñó como DJ durante tres años y le abrió en una ocasión a David Guetta.

Es hincha de Barcelona.

Uno de sus bisabuelos batalló en la Segunda Guerra Mundial.

Por sus venas corre sangre ecuatoriana, alemana y libanesa.

Practica ciclismo todos los días junto a dos de sus tres hijos, frutos de su matrimonio con Claudia Salem.

Sus frases favoritas son: “Todo lo radical es enemigo de lo racional” y “Hay que hacer lo correcto por encima de lo popular”.

Es fan de Juan Luis Guerra. Su canción favorita es El Niágara en bicicleta.

La melodía que le calza es La conciencia y la razón, de Gilberto Santa Rosa y también Conteo regresivo. "Al ‘soundtrack’ de mi vida le pongo buenas canciones de salsa".

En su tiempo de vicepresidente escribía sus propios discursos.