Pedro Palacios: "Siempre es bueno atacar el aro"

Ingeniero industrial, máster en Administración de Empresas, programador neurolingüístico y buen basquetbolista. Él es Pedro Palacios Ullauri, alcalde de Cuenca, quien respondió El Cuestionario de EXPRESIONES desde Yunguilla (Santa Isabel, Azuay).

¿Cómo le ha ido en la vida encestando pelotas?

La vida es casi como un juego, a veces se encesta, otras se falla. Lo importante es la constancia y estar en el día a día buscando que las pelotas que uno lance sean de un punto, de dos o de tres, se encesten.

¿Y a usted le han encestado también?

(Risas) Por supuesto que sí, de eso se compone la vida, un ida y vuelta. Sin embargo, me considero una persona muy bendecida.

¿A qué altura está el aro de Pedro Palacios?

El físico está muy bien (sonríe). Realmente soy una persona a la que siempre le ha gustado asumir retos, toda mi vida.

¿Es de los que pican contra el suelo?

Sí y no importa cuán alto pueda estar el chiste, lo importante es saber llegar; una vez que lo logras, un nuevo reto.

Junto a su esposa Yadira (Palacios) con quien está casado hace 22 años.

¿Y en ese ‘llegue’ le ha tocado agarrar o empujar a sus contendores?

Realmente no, tengo muy claro lo que significa tener valores y principios, que mis padres me inculcaron. Mi esposa tiene una frase que a mí me encanta: “Para brillar no hay que apagar la luz del resto, sino hacer que la luz de los demás brille para que la de uno lo haga con mayor intensidad”. Jamás pisotear o jalarle a alguien. Todo lo contrario, hay que trabajar en equipo, es la única forma de salir adelante.

No hacerlo implicaría ser un mal basquetbolista de la vida y usted dice que es bueno.

No sé si buen basquetbolista, pero siempre he jugado en equipo. No importa quién haga la canasta, lo que vale es estar alineados para ganar.

¿Quién ha sido su árbitro?

Siempre es Dios. Soy un hombre creyente, no de los que van siempre a misa todas las semanas, pero tengo una conexión muy cercana con el Ser Supremo. Él es quien abre las puertas y las cierra cuando lo cree necesario.

¿Y cuántos puntos cree usted que tiene como alcalde?

Es complicado porque no suelo calificarme a mí mismo. Habría que preguntarle a la ciudadanía si me otorgan algunos puntos.

¿Pero qué le diría el espejo?

Que se ha hecho lo mejor posible, se tomaron retos que fueron complejos en estos casi dos años de administración, sorteamos el paro del 2019 y la aparición de la pandemia en marzo del año pasado. Sin embargo, la capacidad y experiencia en planificar nos permitió afrontar todo con entereza y objetividad.

El alcalde de Cuenca nos recibió en su casa de campo en Yunguilla (Azuay). Gerardo Menoscal

¿Usted es el Kobe Bryant de Cuenca?

Que Dios lo tenga en su gloria; pero le soy franco, yo me quedo con Michael Jordan.

¿Quién cree que sea el ganador de la NBA para este año?

¡Uy!... está duro. El año pasado fueron los Lakers, habrá que ver si los refuerzan. Los Warriors con su ‘Chef’ Curry está imparable. Habrá que ver, creo que entre los dos podría ser.

¿Su posición preferida para jugar cuál es?

Por mi estatura generalmente jugaba de pívot, pero con los años empecé a jugar más afuera, no le hacía mal al lanzamiento de tres puntos, no me iba mal. Hay que trabajar en ello todos los días.

¿Y su posición favorita para otros juegos?

Es una buena pregunta, depende de qué juego (risas). En todo caso, siempre es bueno atacar el aro.

"No me veo en una asamblea, pero por qué no en la Presidencia, aunque no es algo que en este instante me llame la atención".

¿Le hubiese gustado ser el protagonista de Un tranvía llamado deseo?

Creo que sí, pero no sé si el tranvía como tal, siempre fui más que crítico con este medio de transporte, había otras alternativas menos costosas; pero si ya se invirtió y se hizo, había que sacarlo, no echarle tierra.

¿En qué otras cosas es máster?

Más allá de lo académico, no me creo máster de nada. Si algo de mis conocimientos puedo transmitir a los demás, en buena hora. Lo que importa no es dónde hayas estudiado, sino lo que haces con ese conocimiento y cómo lo aplicas en la vida.

¿Está dejando huellas?

Tengo la conciencia tranquila, duermo en paz y eso significa que se están dejando huellas positivas.

PING-PONG

¿Qué lo apasiona?

Leer.

¿Con cuál novela se identifica?

La meta, de Eliyahu M. Goldratt.

¿El primer libro que leyó?

La isla virgen, de Demetrio Aguilera Malta.

¿Hasta hoy cuál ha sido su mayor lección?

Entender que no vivimos en una burbuja, centrados en nosotros y en nuestras familias, cuando hay gente con problemas peores que los nuestros.

¿Pedro o alcalde?

Que me llamen Pedro, ser alcalde es coyuntural. Pedro, toda la vida.