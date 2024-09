Rata Blanca dará su tercer concierto en Ecuador este fin de semana

La banda argentina de hard rock, Rata Blanca, anunció cuatro conciertos en Ecuador, del 4 al 7 de septiembre. Anoche, actuaron ante unas 400 personas, en el Teatro San Gabriel de la capital.

Este sábado 7 de septiembre, desde las 20:00, está previsto que los grupos cuencanos Basca y Bajo Sueños abran el telón del Ágora Casa de la Cultura (CCE) para el que sería su fin de gira en el país. Luego la banda fundada por el guitarrista Walter Giardino se embarcará en un extenso tour por México.

Para prevenir interrupciones por cortes de luz, que se dieron durante la mañana en toda la ciudad, personal de la CCE respondió a EXPRESO que los productores cuentan con sus propias fuentes de energía. Para el evento se espera que asistan más de 4.000 personas. Aún hay entradas disponibles en boletería y las localidades se dividirán en VIP (50 dólares) y Golden box ($80), para esta última se instalarán sillas.

Al concierto que los argentinos realizaron junto a Spectrum en el Centro de Convenciones Simón Bolívar, en Guayaquil el pasado miércoles, asistieron un millar de personas, según Danilo Román, quien también fue espectador en Quito.

Rata Blanca presenta las canciones “Hijos de la tempestad” y “Rock es rock”, que forman parte de sus nuevas composiciones.

La agrupación tocará temas recientes como 'Hijos de la tempestad' y 'Rock es rock', y algunos de sus éxitos más conocidos.

En una entrevista que concedió en 2019, Giardino respondía en una transmisión del programa radial La Zona del Metal que la situación para los artistas en Argentina es algo “muy complicado y no solo en el arte; (Lionel) Messi, el mejor del mundo, es cuestionado y maltratado, eso lo sabemos y termina afectando a cada persona, aunque no le quite el mérito”.

Luego vino el Mundial en que Argentina alzó la Copa y otra visita de Rata a varias ciudades ecuatorianas del país en octubre de 2022. En la antesala de la gira actual que se extiende a Chile, Colombia y Estados Unidos, el cantante Adrián Barilari le dijo a Infobae que "el rock no se va a morir y menos el de la época dorada. En Argentina tenemos bandas icónicas que mantienen la esencia".

Polémica: El show fue suspendido en Cuenca

Fue en el sitio donde estaba programada la presentación de Rata Blanca y Anima Inside en Cuenca, el Teatro Casa de la Cultura de Azuay, que los asistentes supieron que la Intendencia de esa provincia había suspendido el evento “por falta de permisos”, la noche del 5 de septiembre.

Los productores iniciarán un proceso de devolución de entradas a través de los boletos a fines de septiembre, anunció el productor Kevin Moscoso, en el espacio radial Noti Génesis. El evento sería reprogramado en marzo de 2025, según acuerdo con los argentinos, aunque el auditorio que lo acoja no está definido.

Este fin de semana también se suspendió el festival Música al Páramo. En Cuenca rige una nueva ordenanza sobre espectáculos en sitios públicos que ha cambiado la dinámica de producción de estos eventos.

Otros conciertos para amantes del metal

En la agenda del MICDI (Mercado de Industrias Culturales de Pichincha) está anunciado que, en el Teatro Nacional CCE, se presentarán Anima Inside, Kev Santos y Santamuerte entre las 16:20 y 19:00 de este sábado 7 de septiembre. La entrada es libre.

El domingo 8 de septiembre, desde las 10:00 se realizará la función de la obra teatral ‘Nietzsche postmortem y Los Ocasos’ en el Teatro Prometeo, con cierre musical de la banda de

metal progresivo, Lasen. El precio de los boletos es de $5 y es el evento que se postergó la semana pasada debido a los conciertos en el Parque El Arbolito.

