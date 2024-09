Festival Estéreo Picnic 2025: más de 80 artistas musicales en un mismo escenario

El Festival Estéreo Picnic 2025 está listo para la decimocuarta edición que promete ser inolvidable. Con el Parque Simón Bolívar de Bogotá como escenario principal, el festival se llevará a cabo del 27 al 30 de marzo del próximo año, prometiendo ofrecer una experiencia musical inigualable.

¿Qué artistas se presentarán en el FEP 2025?

El Festival Estéreo Picnic (FEP) ha consolidado su posición como uno de los eventos musicales más destacados de América Latina. En su decimocuarta edición, se ha anunciado un impresionante elenco conformado por 84 artistas que incluyen a algunas de las figuras más influyentes de la música global.

Entre los headliners (cabeza de cartel) confirmados se encuentran:

Justin Timberlake

Olivia Rodrigo

Shawn Mendes

Además, el festival contará con la presencia de Justice, el influyente dúo francés que mezcla electro y rock, y otras grandes bandas como Tool, The Black Keys, y Alanis Morissette.

Los fanáticos de diversos géneros tendrán la oportunidad de disfrutar de presentaciones de artistas como Incubus, Foster The People, y Empire of The Sun, así como de nombres destacados en la música electrónica como Charlotte de Witte y Richie Hawtin.

La variedad se extiende a géneros más eclécticos con artistas como Nathy Peluso, Mon Laferte, y St. Vincent, asegurando que el festival tenga algo para todos los gustos.

Una experiencia única en cada rincón del festival

La experiencia del FEP no se limita a los grandes nombres. La decimocuarta edición también contará con una mezcla diversa de bandas y artistas emergentes que enriquecerán la oferta musical del festival. Desde los vibrantes LosPetitFellas y los enérgicos Inhaler hasta la innovadora BLOND y el prometedor Barry Can’t Swim, el festival asegura un menú musical para todos los paladares.

Los asistentes también podrán disfrutar de la música de artistas como Jpegmafia, Ela Minus, y los hermanos Gutiérrez, así como de los ritmos únicos de Sofia Kourtesis y el talento emergente de Nath.

Ecuador tendrá representantes en el FEF 2025

Los Hermanos Gutiérrez y la banda Miel son la cuota ecuatoriana para el festival de música colombiana.

El dúo musical formado por Estevan y Alejandro Gutiérrez mezcla ritmos latinoamericanos a dos guitarras en sus seis álbumes de estudio. Los hermanos tocarán por primera vez en Colombia,

Mientras que la agrupación de pop- electrónico Miel también debuta en este evento. La agrupación quiteña está conformada por Martín Flies y Damián Segovia. Los también productores musicales presentaron en 2023 su segundo álbum homónimo.

El Festival Estéreo Picnic 2025 está preparado para ofrecer una experiencia musical única que transportará a los asistentes a "un mundo distinto". Si bien sus entradas ya están agotadas, puede conocer los detalles del evento y la logística en su web oficial.

