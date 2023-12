Rapunzel: la magia del cuento llega al teatro

Las luces en tono rosa y violeta que envuelven la sala principal del Teatro Sánchez Aguilar crean una atmósfera mágica que transporta de inmediato al mundo ficticio de Rapunzel, la carismática princesa de larga cabellera que llega a las tablas guayaquileñas.

Mientras la música resuena en el salón, el equipo de producción y el cuerpo de artistas perfeccionan con precisión los números musicales con los que esperan deslumbrar al público en este show infantil.

La cantante, actriz y presentadora de televisión Carolina Aguirre (Rapunzel) y el actor Ariel Zöller (Frederic) son los protagonistas de esta puesta en escena. Están acompañados de talentos como Gilliam Mieles, Anaís Rodríguez, Fabo Doja y más de treinta artistas de diversas disciplinas, quienes convergen para dar vida a la entrañable historia dirigida por Gabriela Andrade y respaldada por la producción de Royal Company.

La pieza, que guarda sutiles diferencias con la trama original, desentraña los misterios del corazón de Rapunzel. Revela, a través del amor propio, la valentía y la aceptación, la luminosidad que irradia desde su interior y busca conectar con los más pequeños del hogar.

Con composiciones originales creadas específicamente para este montaje musical, los artistas que interpretan estos temas en el escenario durante una hora y media de actuación, buscan dar forma a una experiencia didáctica e inmersiva para todos los niños.

El objetivo, afirma la producción, es animar a los padres de familia a compartir con sus hijos las canciones, las cuales también se encuentran disponibles en Spotify, bajo el nombre Royal Rapunzel. “Queremos que los padres puedan familiarizarse con las canciones, para cantar y bailar con nosotros durante la velada”, afirman.

Sumergido de lleno en este fascinante universo, el equipo de EXPRESIONES explora en profundidad a sus intérpretes, desentrañando los emocionantes detalles que preceden al aguardado debut.

Los actores lograron conectarse dentro y fuera de las tablas, logrando una complicidad al momento de interpretar sus personajes. Miguel Canales

LA ENTREVISTA

La adaptación de la obra presenta giros en la trama. ¿Qué nuevos mensajes esperan transmitir?

CA: Esta versión de Rapunzel es otro ideal de mujer. Tiene mucha ilusión por conocer el mundo y nada quebranta su fe de que va a lograr cumplir sus objetivos con independencia y cristalizar sus sueños, que me parece que es el mensaje más bonito que mi personaje puede transmitir. También aporta mucho de nuestra jerga y cultura, algo que lo vuelve único y original.

AZ: Cumplir los sueños y poder redimirse. Mi personaje es un ‘ladrón por deporte’, porque siempre devuelve las cosas que ha tomado. Todo lo que él sabe lo utiliza al final para hacer el bien y ayudar a alguien que lo necesita, como lo hace con Rapunzel.

Rapunzel y Frederic son personajes llenos de coraje y determinación. ¿Qué es lo más valiente que han hecho como artistas a lo largo de su carrera?

CA: Hacer esta obra (risas). Requiere valentía el simple hecho de pararte en un escenario, enfrentarte a la crítica y creer en ti mismo. Muchas cosas del exterior pueden llegar a quebrantar tu confianza y es algo que se debe trabajar constantemente.

AZ: Para quienes nos dedicamos a la actuación es valiente no rendirse en un medio que puede llegar a ser bastante complicado. Toma mucho esfuerzo y hay pocas recompensas, por así decirlo, pero lo bonito es poder transmitir y transmutar emociones para un público que lo agradece y disfruta.

¿Qué toque personal inyectó cada uno a sus personajes?

CA: La dulzura y la forma inocente de ver las cosas. Ser muy optimista, tratar de encontrar siempre el lado positivo a cada situación.

AZ: El sentido del humor. Me divierto mucho haciendo este personaje. No es un príncipe como tal y eso me permite darle ese lado cómico, no tan recto y estilizado, sino más bien todo chabacano, sarcástico y bastante molestoso a veces (risas).

Y, además, ustedes tienen una excelente química...

AZ: Totalmente. El público no se deja engañar y lo que sentimos es lo finalmente se va a transmitir. Me agrada muchísimo que hayamos hecho clic por ese lado.

El amor propio es un tema en boga, pero pocos conocen cómo empezar a aplicarlo. ¿Cómo aporta la obra a empezar a despertar este camino en los niños?

CA: Cuando transmites un mensaje positivo, los niños no necesariamente decodifican cuál es, simplemente se sienten a gusto con la historia que les cuentan. Haciendo un trabajo de calidad, con un mensaje fuerte y con acciones más que palabras, los niños lo van recibiendo. Ellos aprenden muchísimo de la imitación y de la observación más que de enseñarles las cosas punto por punto.

AZ: Para esto hay dos vertientes: enseñar, por un lado, y hacerlo lúdico por el otro. El juego para los niños es algo que se les queda muy rápido, porque los estimula significativamente. Una obra divertida que los llene de emociones positivas lo verán como lo que está bien y hacia lo que deben dirigirse a ser, por eso es importante hacer obras con este tipo de mensajes.

Carolina y Ariel, lejos de sus personajes, durante la sesión de fotos con EXPRESIONES. Miguel Canales

ASÍ RECIBIERON LA NOTICIA

Cuando Carolina supo que interpretaría a la dulce princesa, lo primero que hizo fue contarle a sus hijas. “¡Ellas no podían más de la emoción! Ahora soy ‘Mami-punzel’”, cuenta la artista con especial emoción.

Por su parte, Ariel, al enterarse, pensó en la princesa de su cuento. “Mi novia es superfan de estas historias. Siempre decía que me parezco mucho al personaje y yo dije: ‘Vamos a ganarnos el papel para darle el gusto’”, comparte entre risas.

EL DESAFÍO Y LAS NUEVAS EXPERIENCIAS

Durante los ensayos para la materialización de esta obra, ambos actores se enfrentaron a retos actorales que los empujaron a explorar nuevas facetas. Coincidieron en la importancia de “salir de la zona de confort”. Carolina explica que acostumbraba a cantar en un solo lugar, pero en esta producción, “cantamos, bailamos y actuamos por todo el escenario al mismo tiempo, algo que inicialmente parecía abrumador”, confiesa. Y añade rápidamente: “Sin embargo, Gabriela, nuestra directora, nos alentó a superar esos límites. Ahora sentimos que hemos conquistado barreras importantes dentro de nuestro desenvolvimiento escénico”.

