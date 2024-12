Ramón Nieves: "En lo imperfecto veo la magia de la perfección"

Ramón Nieves recuerda con precisión el momento en que su camino hacia el arte del tatuaje comenzó a dibujarse. El venezolano tenía 16 años cuando tocó por primera vez una máquina para tatuar. Los compañeros del venezolano comenzaban a experimentar con esta expresión artística e inevitablemente su curiosidad despertó.

Aunque el ambiente familiar y social del momento cargaba con tabúes sobre esta práctica, Ramón encontró el apoyo necesario para explorar esta pasión.

A los 18 años, con sus primeras máquinas y junto a un amigo que compartía su interés, entró en ese llamativo mundo.

El proceso de aprendizaje, marcado por su deseo de perfeccionarse constantemente, para él “da la diferencia de tatuar con sentido, tatuar literalmente para una mejora y no solamente hacerlo por dinero”.

Un artista tatuador

Hoy, Ramón no solo se ve a sí mismo como un hombre que practica este oficio, sino como un artista tatuador que busca contar historias y transformar ideas en obras que trascienden la piel, un arte que, como él mismo dice, “no puede ser un hobby; requiere disciplina, amor y compromiso”.

El joven, que en enero de 2025 cumple 12 años en este oficio de tiempo completo, explica la diferencia entre ambos. “El tatuador de tienda probablemente haga el infinito, estrellitas, nombres y ven que quede bien”.

El artista tatuador, en cambio, debe contar historias y proyectar ideas con arte. “Debe agarrar el concepto y llevar, sintiéndote cómodo como artista, esa idea que el cliente tiene en su cabeza a su piel”, cuenta. Para él, es ahí cuando cambia el juego, porque quien lo busca “está confiando en que tú vas a hacer un buen trabajo”, mucho más en el tatuaje surrealista, que es su especialidad.

Este estilo de tatuaje se inspira en el movimiento artístico del mismo nombre, que busca plasmar imágenes fuera de la realidad lógica, mientras explora el subconsciente, los sueños y las fantasías. Estos tatuajes suelen combinar elementos aparentemente desconectados para crear composiciones impactantes, imaginativas y únicas.

El paso a paso

Además de los años de experiencia, para lograrlo Ramón sigue un peculiar proceso. Primero, el potencial cliente, que idealmente debe ser mayor de 25 años, cuenta su idea por correo electrónico, preferiblemente en palabras. Luego, se escogen las historias que más conecten con el artista y, después de tener una reunión que plantea una lluvia de ideas y de diseñar la propuesta, empiezan las sesiones, que son relativas.

“Hacer un brazo, por ejemplo, depende del diseño, contextura y aguante de la persona, puede ir de 8 a 15 sesiones”, explica. Nieves, que trabaja en un estudio de Nueva York, dice que el costo también varía. Por sesión, “en Chile, el cobro era de 450 000 pesos chilenos, alrededor de $ 400; en ciertos lugares de Europa, se cobra entre 800 euros (cerca de $ 830) y en ciertos lugares de Estados Unidos se cobra entre $ 1.500 y $ 2.500”.

Del blanco y negro a color



A lo largo de su carrera, ha evolucionado desde los tatuajes en blanco y negro hasta trabajos en color. “El black and grey es mi amor principal. Es lo que visualmente me atrae y con lo que me siento cómodo por el resultado de lograr las degradaciones, creo que es algo que no dejaría de hacer”, asegura.

Sin embargo, la complejidad de estudiar el círculo cromático le resulta impresionante y divertido. “Me saca de esa zona de confort, se trabaja por capas, y para mí es como pintar en óleo, que me encanta”.

Para Ramón, lo complejo radica en el meticuloso proceso de trabajar capa tras capa en la piel, similar a pintar una pared, asegura. Cada capa añade profundidad, detalles y limpieza al diseño, que aseguran un resultado sólido y duradero a lo largo de los años. Este enfoque exige paciencia y precisión. Cada sesión permite corregir imperfecciones y fortalecer el impacto visual del tatuaje.

