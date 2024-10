Guillermo Barros lleva su arte del lienzo a la piel

A los 18 años, atraído por el dibujo y las posibilidades de perennizarlo en la piel, Guillermo Barros ingresó como aprendiz a uno de los estudios de tatuajes más antiguos de Quito. Ahí, durante tres años aprendió los pormenores de esta labor y se profesionalizó, solo para notar que algo le hacía falta.

”Desde niño me encantó dibujar, y siempre quise tatuar, pero no quería que mi arte quedara solo confinado a un estilo o a una técnica”, recuerda. A la par de su labor sobre la piel, empezó a ahondar en técnicas como óleo, carboncillo, acuarela, lápices de colores y acrílicos, y a desarrollar el arte plástico a la par de su labor en el tatuaje.

Doble vía, una muestra donde lo formal y lo urbano se unen Leer más

Eventualmente, decidió combinar ambas propuestas, llevando lo aprendido en la pintura a la piel, y viceversa. “Fue algo que surgió de manera orgánica, pero que se convirtió en un estilo propio, que tenía el juego de color del óleo, con la profundidad del tatuaje”, recuerda.

Ahondar en la creación

En 2018, Barros inauguró la muestra Piel y Color, que hay detrás del tatuador en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, una muestra de treinta y tres obras que recogían sentimientos como los celos, la ira y el dolor. En ellos, este ahondaba en su particular estilo, y consolidaba la labor en ambas ramas de su arte, marcando también lo logrado a través de la elaboración de más de 6,000 tatuajes.

”Esa exposición marcó un antes y un después para mí. Hasta ese momento siento que estaba trabajando en mi voz como artista, en mi estilo particular, y eso estaba basado mucho en la energía y en cómo la canalizaba”, señala.

Te puede interesar: Devenir, una muestra que habla sobre la memoria a través de la cerámica

En 2021 concluyó su maestría en el Milan Art Institute de Estados Unidos, y con ello aterrizó en abstracto realista pop, estilo innovador que fusiona colores vibrantes, realismo detallado y formas abstractas.

”Es un trabajo complejo. Siento que para tener un buen abstracto hay que tener entre cuatro a seis capas de profundidad. Para tener un realismo que resalte debes trabajar con el alto y el ancho para generar dos o tres dimensiones. Estos dos estilos sí logran integrarse bien. Sin embargo, mi voz particular también se ancla en el color, en colores que sean vibrantes, estallados”, explica.

El artista ha expuesto sus obras en Nueva York y Rusia. Leonardo Velasco Palomeque

Este estilo, no obstante, empezó para él sobre el lienzo. Sin embargo, al ver las piezas en su estudio, sus clientes solicitaron que este trasladara la propuesta a sus tatuajes.

”Es un reto porque la piel tiene su tonalidad y para que el estilo funcione hay que exagerar los colores para que mantengan en el tiempo y se vean atractivos”, indica.

Añade además, que uno de los desafíos cuando se trata de arte corporal es incorporar las historias de cada cliente al estilo. “Los tatuajes narran historias, historias muy personales, y eso es algo que hay que tener en cuenta a la hora de intervenir”, comenta.

Del estudio a las galerías

Con el abstracto realista pop, Barros ha llevado a cabo exposiciones en Nueva York y Rusia. En agosto presentó dieciséis piezas nuevas en la AQ Feria de Arte en Quito, que se desarrolló en el Centro de Convenciones Metropolitano.

Lee también: Héctor Alvarado Garay (+): El arte como martillo para moldear la realidad

”Yo no hago series de pinturas. Cada pintura es única y cada concepto y formato es distinto. Siempre es un reto mantenerse así, porque cuesta no repetirse. Creo que cuando haces una serie de diez obras con la misma temática, estás pensando más en el mercado que la originalidad, y eso está bien, es una forma de trabajar, pero a mí no me gusta. Quiero que cada pieza que hago, y que alguien se lleve sea irrepetible”, asegura.

Barros llevó su técnica del lienzo a la piel, adaptando su estilo al tatuaje. Leonardo Velasco Palomeque

En Nueva York, comenta, mostró una obra donde trabajó con las dos caras del hombre, y que partió de una pieza renacentista. “Era una propuesta que buscaba la reflexión”, dice.

Mácula, una muestra para ponerse en la mirada del otro Leer más

Al momento, explica, está trabajando en un grupo de nuevas piezas que serán parte de una nueva muestra que se estrenará en la capital el próximo año. “Todavía no están todos los detalles, pero será una muestra distinta a las anteriores, pero que conserva mi voz y mi estilo”, indica.

Barros ha ganado varios galardones por su trabajo en el arte corporal, entre ellos el primer lugar en la categoría Realismo Color, y el premio al mejor de toda la Convención Internacional del Pacífico.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!