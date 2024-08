París 2024: Daniel Pintado se tatuará la medalla, ya tiene los aros olímpicos

El ecuatoriano Daniel Pintado (c) celebra el oro junto al brasileño Caio Bonfim (i), plata, y el español Martín Álvaro (d), bronce, en el podio de los 20km marcha de París 2024.

"Tatuátelo" es una expresión profundamente ecuatoriana. Significa que cuando se quiere algo con todo el corazón, hay que grabarlo en la piel. Y eso es exactamente lo que hará el marchista Daniel Pintado al regresar a Ecuador: llevará la medalla de oro que ganó en París 2024 para siempre en su piel.

Aunque los tatuajes están muy de moda entre los futbolistas, Pintado tiene una conexión especial con la tinta. Actualmente, lleva en su cuerpo los aros olímpicos, como un presagio de su futura medalla de oro en 2024. Además, luce una frase cargada de sentimiento: “Amigos por siempre, hermanos de por vida”.

Siempre le gusto la tinta en su cuerpo

Daniel Pintado en la meta a lo Cristiano Ronaldo en el festejo. cortesia

Pero eso no es todo. Daniel tiene más tatuajes, que confiesa ahora le avergüenzan un poco porque fueron hechos por amigos con tinta de lapicero. ¡Una verdadera obra de arte no profesional! Cada vez que los ve, no puede evitar reírse.

Antes de la prueba, Pintado prometió que, si Dios le otorgaba la medalla, se volvería a tatuar. Lo que no tenía claro en ese momento era el color. Ahora sabe que será de oro.

El 1 de agosto de 2024 será una fecha histórica, al igual que el día en que su amigo cuencano Jefferson Pérez ganó su medalla el 26 de julio del 1996. ¡Increíble pensar que Daniel, cuando Jeff logró su victoria, apenas tenía un año de edad!

Así que prepárense, Ecuador, porque la piel de Daniel Pintado será el lienzo de su gloria dorada para siempre.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!