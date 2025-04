Rafaella Pimentel: Los estudios son su prioridad

Rafaella Pimentel, hija del expresentador y actor Xavier Pimentel y la actriz y presentadora Carolina Jaume, no va más en Soy el mejor. Ella se despidió en redes sociales con el siguiente mensaje: “Qué triste es ser pequeño cuando uno sueña con ser grande, cuando uno anhela existir sin estar atado a ningún compromiso ni a ninguna persona. Gracias por llenar mis tardes de bailes, risas y canciones mal cantadas. Para todos los que formaron parte del programa, el simple hecho de haber respirado el mismo aire que ustedes, de reír, enojarnos y apoyarnos, dejó en mí una marca eterna, de lo hermosa que puede ser la vida cuando te rodeas de gente maravillosa”.

Tras estas palabras, la expareja de su progenitora, Allan Zenck, dijo: “Ya tendrás mucho tiempo para ser grande mi niña, aunque no lo puedas ver ahora, estás en la etapa más bonita de tu vida, disfrútala porque se acaba muy rápido. Estoy muy orgulloso de ver en la maravillosa mujer que te estás convirtiendo”.

Al respecto de la salida de Rafaella, el productor de TC, Christian Rodríguez, comentó: “Siempre estuvo pautado que no interrumpa lo primordial que es terminar su colegio. Se conversó con sus papis que estaría en el reality hasta que duren sus vacaciones y que la prioridad siempre serán sus estudios. Los retoma”.

Está próxima a cumplir la mayoría de edad y estudiará Medicina. Durante su permanencia en el espacio, le dieron palo por su peso y algunos porque tienen algo en contra de su madre y encontraron en ello una forma de desquite. A su padre, que hace rato está retirado de la farándula, no le hará ninguna gracia (es normal) que a su niña la ataquen.

María Teresa Guerrero defiende a Ñusta

Ñusta, la cantante otavaleña que tiene una linda voz, no está acostumbrada a la prensa, menos al acoso que ahora ejercen los llamados reporteros de farándula. Así que no es raro que les huya. Si los famosillos que ya tienen un camino recorrido los evitan, con mucha más razón ella que es una joven sin malicia. Se volvió noticia no solo por su talento, además por su paso por MasterChef Celebrity, en el que contó que perdió una hermana durante un paro en nuestro país. Estaba embarazada. Recientemente Víctor Aráuz y Álex Vizuete hicieron una broma de mal gusto al respecto, por lo que fueron criticados.

Ñusta estuvo más que nunca en el ojo del huracán, sobre todo durante la gala de los premios Rem de Sayce, a los que acudió. María Teresa Guerrero, su excompañera en el reality, la defendió y dijo: “La ponen incómoda. Enfóquense en su música, es una artista maravillosa”.

En contacto no pasa por su mejor momento

El programa En contacto no está pasando por su mejor momento. El público se inclina por la competencia. Las ‘cabezas’ pensaban que con aumentar el tiempo del matinal era suficiente para trepar la sintonía. Por lo menos fue lo que alegaron para que les aprueben el nuevo horario. Aún no se conoce si alguien ocupará el lugar que dejó Luis Antonio Ruiz en la comunidad. El reality de la Supermodelo no pega (tal vez es la temática que no convence) y el segmento de farándula está flojo.

