Sofía Caiche seguirá con La Pareja feliz

Me pica la lengua. No pudo viajar a Estados Unidos, pero alista un nuevo show con David Reinoso y Flor María Palomeque

Sofía Caiche no se ha peleado con David Reinoso ni con Flor María Palomeque. No viajó con ellos a Estados Unidos para presentar a La pareja feliz y Sofía IA porque el trámite con la visa de trabajo toma tiempo. Existe la posibilidad de que sí este en el nuevo show de agosto en el teatro Fedenador. El nuevo espectáculo se lo llevará al país del norte a fines de este año o en 2026.

“Yo seguiré trabajando con ellos y siendo Sofía IA. Buscaron un remplazo para las fechas ya programadas y contrataron a Janan Velasco. Tengo mi visa de turismo, pero no quería arriesgarme. La intención era manejarlo como actriz invitada, pero los gringos no son tontos, invitada tal vez en una ciudad, pero no en tres”, dice. Tal vez también los acompañe a una gira por Europa.

Por otro lado, Sofía está preparando el festejo por los 15 años de su hija Renata. Comenta estar ansiosa, nerviosa, gastada y feliz. A la adolescente ya no le gusta que le tomen fotos, hay que rogarle para que aparezca en una. Por su cumpleaños, la actriz quiere tomarle muchas. Son recuerdos que perduran.

El Peñón del Gabo en honor a Gabriel ElJuri

En Puerto Engabao (cerca de General Villamil, Playas) se lanzaron las cenizas del locutor y productor Gabriel ElJuri, quien murió el 7 de marzo del 2018 y a quien le decían Gabo. En este lugar se reúnen los amigos y conocidos en fechas especiales, como en su cumpleaños (en noviembre) o en el aniversario de su fallecimiento. Las personas que quieran ir al sitio pueden buscar (a través de Google Maps) el Peñón del Gabo.

Kevin con Dayanara. Instagram de Kevin Amaguaña

Por ello se organizó un evento en el que se firmó el acta de presentación, hubo música (la que a él le gustaba) y poesía. Asistieron Alsino Herrera, Jorge Escobar, Yoti Guerra, Danny Wilka, Édgar Frías, Daniel Flores, Christian Farias, Eduardo Quiroga y otros. ‘El bautizo’ se llevará a cabo en una fecha próxima, con la asistencia de una delegación de amigos y autoridades de Puerto Engabao, además se instalará una placa conmemorativa en el lugar.

Kevin Amaguaña: no tiene que gritar

Cuando Kevin Amaguaña salió de Los Hackers, Vito Muñoz lo rescató. Antes su perfil era bajo, ahora es como el arroz con pollo, se lo ve en todas partes. Estuvo en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar (Chile). La noche del domingo fue el presentador digital de la alfombra roja de los premios REM, Sayce, donde entrevistó a varios artistas. Debe pulirse para que no grite y no deje sordos a los que están cerca de él.

