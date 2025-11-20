Nadia Mejía: ¿Quién es la ecuatoriana que hoy busca ser Miss Universo 2025?

Nadia Mejía representa al país en la final del Miss Universo con la esperanza de traer la corona universal

Nadia Mejía-Webb, hija del cantante ecuatoriano Gerardo Mejía y de la modelo Kathy Eicher, es la joven que hoy representa a Ecuador en la final del Miss Universo 2025 en Bangkok. Tras un recorrido marcado por disciplina, resiliencia y un fuerte compromiso social, la modelo y activista en salud mental se convirtió en Miss Universo Ecuador 2025, luego de haber quedado en segundo lugar durante el Miss Universo Ecuador 2024.

Su historia refleja cómo las segundas oportunidades pueden transformarse en victorias y cómo una candidata puede trascender más allá de la pasarela.

De raíces artísticas a la pasarela internacional

Nadia Mejía nació en 1995 en California, Estados Unidos, hija del cantante ecuatoriano Gerardo Mejía y de la modelo Kathy Eicher. Desde pequeña estuvo vinculada al mundo artístico y de la moda, lo que le permitió desarrollar una carrera como modelo en certámenes y campañas internacionales. Su doble identidad —estadounidense y ecuatoriana— le dio una perspectiva multicultural que hoy proyecta en el escenario global.

Además de su faceta en las pasarelas, Nadia ha incursionado en la música en un grupo llamado 4Love y se ha destacado como activista en temas de salud mental, compartiendo su experiencia personal luchando contra la anorexia para inspirar a jóvenes en la búsqueda de bienestar emocional. Esta combinación de talento, carisma y compromiso social la ha convertido en una figura pública con gran alcance en redes sociales y medios internacionales.

Su perseverancia se reflejó en múltiples intentos: participó tres veces en Miss California Teen USA y dos en Miss California USA, certamen que finalmente ganó en 2016. Ese triunfo le abrió las puertas al Miss USA, donde alcanzó el Top 5. Aunque no logró clasificar a Miss Universo en esa ocasión, su desempeño fue considerado uno de los más destacados de la edición. En 2023 contrajo matrimonio con el empresario Sam Webb, mientras consolidaba su carrera como modelo en agencias internacionales.

Su paso por Miss Universo Ecuador 2024

En 2024, Nadia participó en el Miss Universo Ecuador, representando a la Comunidad USA. Aunque no logró coronarse, su desempeño fue recordado por la seguridad en pasarela y la autenticidad de su discurso. La ganadora de esa edición fue Mara Topic, quien culminó su reinado en 2025.

Lejos de desanimarse, Nadia tomó la experiencia como un aprendizaje. Se preparó con mayor disciplina, perfeccionó su oratoria y reforzó su compromiso social. Ese esfuerzo rindió frutos el 26 de julio de 2025, cuando fue coronada Miss Universo Ecuador 2025 en una gala celebrada en el Palacio de Cristal de Guayaquil. Su triunfo marcó un hito de resiliencia y demostró que las segundas oportunidades pueden convertirse en victorias.

Camino hacia Miss Universo 2025



Como representante oficial de Ecuador, Nadia viajó a Bangkok para competir en la final del Miss Universo 2025, que reúne a más de 120 candidatas de todo el mundo. Durante las semanas previas, participó en entrevistas privadas, desfiles preliminares y actividades sociales organizadas por la organización del certamen.

Su presencia escénica y carisma la han posicionado entre las favoritas de la prensa internacional y la comunidad digital. En declaraciones previas a la gala, Nadia expresó: “Con corona o sin corona ya gané. Brillé para nuestro país y el resto está en manos de Dios”. Estas palabras reflejan la serenidad con la que enfrenta la competencia y la convicción de que su participación ya es un triunfo personal y nacional.

La final se celebra este 21 de noviembre de 2025 en el Impact Arena de Bangkok, con transmisión en vivo por YouTube, Telemundo, Peacock y plataformas digitales. En Ecuador, el público podrá seguir la gala desde las 20:00 de este jueves 20.

Más allá de la corona

Nadia Mejía representa una nueva generación de reinas de belleza que buscan trascender más allá del glamour. Su activismo en salud mental, su capacidad de conectar con el público y su historia de perseverancia la convierten en un referente de liderazgo femenino.

De ganar la corona, asumiría el compromiso de representar a la organización Miss Universe en campañas globales de inclusión, sostenibilidad y empoderamiento. Pero incluso sin el título, su participación ya ha dejado huella: ha proyectado la imagen de Ecuador en un escenario internacional y ha inspirado a miles de jóvenes con su mensaje de resiliencia.

