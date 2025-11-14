¿Quién es la figura del horror punk que se presentará en plena Ley seca en Quito?

Michael Graves llegará desde Medellín a su show del domingo. Un día antes, La Mafiandina acompañará a Amneciam

Michael Graves fue el vocalista y principal compositor de Misfits entre 1995 y 2000.

La voz de Michale Graves, que se grabó en la historia del horror punk tras la salida de Glenn Danzig de los estadounidenses Misfits, se encuentra en Sudamérica sobre la ruta de su Something Wicked Tour 2025.

Luego de actuar en seis países de la región (entre el 14 y 15 de noviembre estará en Bogotá y Medellín), arribará a Quito para presentarse el domingo 16 de noviembre. Jornada atípica debido a las votaciones del referéndum y consulta popular en el país.

Iguana Show Ecuador, la firma promotora del evento, ha publicado en sus cuentas los documentos presentados ante el Ministerio de Gobierno para realizar el concierto, en el Centro de Convenciones Miami, al norte de la capital.

Michael Graves ha introducido su show en paradas previas de la gira con “Abominable Dr. Phibes” y “American Psycho”, aunque suele variar el set entre ciudades.

En Santiago de Chile lo acompañaron el baterista Edgar Edivan, el guitarrista Edu Barreira y el bajista Will Sales.

Un concierto libre de alcohol

Las puertas se abrirán a las 18:30, ratificó un vocero de la empresa. El solista pop-punk Lord Sebastián será el encargado de abrir el telón. Sobre la acogida al concierto, la localidad General ($36.50) es la única disponible en la plataforma de venta (Ticket Show), luego de que se agotara la llamada ‘Wicked Experience’.

El exvocalista de Misfits incorporó “‘Last Caress’, uno de los temas más emblemáticos de la era Danzig” a la lista de canciones desplegadas en Santiago de Chile, reseñó el periodista musical Raúl Escárate, del portal RockAxis.

En el país, el evento se dará sin venta de bebidas alcohólicas, pues regirá la Ley Seca que –según el artículo 123 del Código de la Democracia– se iniciará 36 horas antes de las elecciones (este viernes) y se mantendrá hasta 12 horas después del cierre de las votaciones (el lunes).

Entre los recuerdos de los aficionados al punk, como los del metalero quiteño Andrés ‘Andruca’ Guerrero, está el antecedente de la visita de Misfits, sin Graves, el jueves 21 de agosto de 2008, con Jerry Only (Gerald Caiafa) y el baterista colombiano Robo (Julio Roberto Valverde, también exintegrante de Black Flag).

Amneciam se presentará en formato banda

Amneciam es el proyecto solista de Diego Rojas que abarca música, arte visual y poesía desde 2005. El sábado 15 de noviembre (19:00; $7) presentará el álbum “Antagonistas”, sobre las tablas del Teatro Variedades y con La Mafiandina como invitados.

Este trabajo, del que han publicado el sencillo “Tragedia”, marca una evolución y madurez artística en su carrera. Durante el performance se incluirán actos de danza contemporánea y danza aérea, escenografía futurista acorde a la parte visual de la banda.

El concierto se complementará con una exposición y showroom del artista.

