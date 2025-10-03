¿Qué hacer en el Budokan 2025? Atracciones y agenda en Guayaquil

Fanáticos del anime, cosplay, videojuegos y K-pop se darán cita en el Budokan 2025 en el Palacio de Cristal de Guayaquil.

El Budokan 2025 se prepara para convertir a Guayaquil en el epicentro de la cultura geek de la región. Durante el fin de semana del 4 y 5 de octubre, el Palacio de Cristal reunirá a miles de asistentes en un recorrido que combina anime, cosplay, videojuegos, K-pop y espectáculos en vivo.

Más allá de la presencia de invitados internacionales, el atractivo del festival está en la variedad de experiencias diseñadas para que cada visitante encuentre un espacio donde celebrar sus pasiones.

Además de las atracciones temáticas, el festival contará con tres tarimas principales en las que se desarrollarán actividades y espectáculos de manera continua durante los dos días. Desde charlas y presentaciones interactivas hasta shows de K-pop, conciertos y competencias, cada escenario mantendrá un flujo constante de propuestas para que el público siempre tenga algo distinto que ver y disfrutar.

Photobooths y experiencias para fans de anime

El Budokan 2025 ha preparado un recorrido lleno de experiencias inmersivas para sus asistentes. Uno de los espacios más esperados será el photobooth del Castillo Infinito, inspirado en Kimetsu no Yaiba, pensado para capturar la foto más épica del festival. A este se sumará el photobooth de Caballeros del Zodiaco, que permitirá a los fanáticos revivir la nostalgia de una de las sagas más queridas, con la promesa de “despertar el cosmos” en una imagen inolvidable.

El recorrido también incluirá al GatoBus de Mi vecino Totoro, una instalación mágica inspirada en el universo de Studio Ghibli. Este rincón busca convertirse en uno de los espacios más visitados, pensado tanto para niños como para adultos que crecieron con las películas de Hayao Miyazaki.

Concursos de cosplay y talento en escena

El cosplay volverá a ser protagonista en el Budokan 2025. La cita tendrá como eje central la Gran Final del World Cosplay Summit Ecuador, en la que una pareja será elegida para representar al país en Japón. Será uno de los momentos más esperados del festival, con la promesa de ver sobre el escenario las propuestas más creativas y espectaculares del año.

Los niños también tendrán su propio espacio con el Concurso Cosplay Kids, que permitirá a los más pequeños mostrar su talento y pasión en el escenario principal. Además, la organización dispondrá de un espacio de reparación de trajes, pensado para que ningún detalle arruine la presentación.

Gaming y la batalla gamer del año

Los videojuegos tendrán un lugar de honor en la tarima gamer, donde se disputará la gran final del Torneo E-Sports 2025. Los títulos elegidos son League of Legends y Valorant. Entre partidas, el público también podrá disfrutar de presentaciones musicales y shows en vivo.

El espacio gamer se ha consolidado como uno de los favoritos de los asistentes en cada edición y en 2025 promete superar lo visto en años anteriores, con más pantallas, producción escénica y un ambiente diseñado para los seguidores de los e-sports.

Shows de K-pop y el Bar de Mochi

La música y el baile estarán a cargo del Stage Pop!, que traerá presentaciones de K-pop, random dance y conciertos pensados para que el público participe y se contagie del ritmo coreano.

La experiencia se completará con la apertura del Bar de Mochi, donde se ofrecerán cócteles y mocktails temáticos inspirados en personajes de anime. Con nombres como Oniichan, Turbo Abuela o Zenitsu Vendetta, la propuesta gastronómica se suma a la atmósfera lúdica del festival.

