¿Quiénes son los invitados del Budokan 2025 en Guayaquil?

El Budokan 2025 prepara su edición más ambiciosa. El festival, que se celebrará los próximos 4 y 5 de octubre en el Palacio de Cristal de Guayaquil, contará con nueve invitados internacionales, entre los que destaca el streamer Juan Guarnizo, convertido en fenómeno global de la cultura digital. A su alrededor, voces legendarias del doblaje latinoamericano y cantantes de openings de anime completan un cartel que busca atraer tanto a nuevas audiencias como a nostálgicos.

Por primera vez en Ecuador, Guarnizo tendrá un encuentro directo con sus seguidores, lo que confirma la voluntad del Budokan de abrirse a las dinámicas contemporáneas del entretenimiento. Además de sus presentaciones en el escenario principal, el evento ofrecerá sesiones de meet & greet que permitirán a los asistentes compartir de cerca con el creador de contenido y con otros artistas invitados.

Los invitados del Budokan 2025

El resto del cartel reúne a nombres que resultan familiares para varias generaciones. Laura Torres, actriz de doblaje mexicana, fue la voz de Goku niño y Gohan en Dragon Ball, de Nobita en Doraemon y de Tommy Pickles en Rugrats. A ella se suma Moisés Iván Mora, recordado por personajes tan distintos como Rigby en Un show más, Kabuto en Naruto o Scott Pilgrim.

Desde Japón llega Hiroki Takahashi, intérprete de canciones emblemáticas de Dragon Ball, mientras que la venezolana Mauren Mendo y el colombiano Rodrigo Zea traerán al escenario los temas que marcaron a los seguidores de Caballeros del Zodiaco y Pokémon. La lista se completa con tres voces imprescindibles: Patricia Azán, conocida por dar vida a Vicky en Los padrinos mágicos; Ana Lobo, voz de Mikasa en Attack on Titan y Rei en Evangelion; y Xóchitl Ugarte, recordada por Misty en Pokémon y Daenerys en Game of Thrones.

Actividades del Budokan 2025

El Budokan no solo busca reunir a ídolos de distintas ramas de la cultura pop, sino también ofrecer un espacio de convivencia entre generaciones. Habrá actividades para niños, concursos de cosplay incluida la final del World Cosplay Summit Ecuador, zonas de videojuegos y escenarios dedicados al K-pop. Pero, como cada año, la atención principal recaerá en los encuentros entre público e invitados, que se han convertido en uno de los rituales más esperados del festival.

Con este cartel, el Budokan 2025 refuerza su papel como el gran punto de encuentro de la comunidad geek en Ecuador. Dos días en los que el streaming, el doblaje, la música de anime y la pasión por la cultura pop se darán cita a orillas del río Guayas.

