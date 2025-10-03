¿Dónde y cuándo será el Budokan 2025 en Guayaquil?

Conoce la fecha, el lugar y los detalles del festival otaku y geek más grande de Ecuador

Durante un fin de semana, Guayaquil será el epicentro de una comunidad que crece y se diversifica. El Budokan, uno de las convenciones de cultura pop más importantes de Ecuador se celebrará el 4 y 5 de octubre en el Palacio de Cristal de Guayaquil, uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad. Durante dos jornadas, el recinto se transformará en un escenario dedicado al anime, el cosplay, los videojuegos, el K-pop y la música de openings que marcaron a varias generaciones.

El Palacio de Cristal se ha convertido en el hogar del Budokan en sus últimas ediciones. Situado a orillas del río Guayas, dentro del Malecón 2000, el recinto ha sido testigo de la consolidación del festival como el mayor punto de encuentro de la comunidad geek ecuatoriana.

Un festival de anime, cosplay, gaming y K-pop

El festival no se limita a los escenarios. La organización ha previsto áreas temáticas que funcionarán en paralelo durante los dos días, de manera que los visitantes puedan diseñar su propio itinerario. Habrá espacios para la fotografía, como el Castillo Infinito inspirado en Kimetsu no Yaiba o el GatoBus de Mi vecino Totoro, zonas gamer donde se disputarán torneos de League of Legends y Valorant, y escenarios para conciertos de música japonesa y shows de Kpop.

A todo ello se sumará el concurso de cosplay más importante del país: la Gran Final del World Cosplay Summit Ecuador, en la que una pareja será seleccionada para representar al país en Japón. La cita convierte al Budokan no solo en un festival de entretenimiento, sino en un punto de proyección internacional para la comunidad local.

Los invitados internacionales del Budokan 2025

La edición de 2025 contará con nueve invitados internacionales, encabezados por el streamer Juan Guarnizo, que visitará Ecuador por primera vez. Junto a él estarán actores de doblaje como Laura Torres, Moisés Iván Mora, Patricia Azán, Ana Lobo y Xóchitl Ugarte, además de cantantes reconocidos como Hiroki Takahashi, Mauren Mendo y Rodrigo Zea.

Los asistentes tendrán la posibilidad de participar en sesiones de meet & greet con varios de ellos, lo que añade un componente de cercanía muy esperado por el público. Esta oportunidad de interactuar directamente con artistas y creadores es uno de los atractivos más importantes del festival.

