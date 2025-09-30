HUNTR/X sigue haciendo historia: 'Golden' suma siete semanas en la cima del Hot 100

El tema de K-Pop Demon Hunters se consolida como el segundo éxito de banda sonora más largo en Billboard Hot 100

El éxito de 'Golden' de HUNTR/X ha impulsado el OST de la película K-Pop Demon Hunters, rompiendo el récord de canciones de actos animados en el Billboard Hot 100.

El grupo ficticio de K-Pop HUNTR/X ha cimentado su dominio en la escena musical global al mantener su sencillo "Golden" en el puesto número uno del prestigioso ranking Billboard Hot 100 por séptima semana consecutiva. Este impresionante logro, reportado en las últimas semanas de septiembre de 2025, convierte a la canción en un hito de la música generada por una banda de una franquicia animada, y la consolida como una de las canciones más exitosas de una banda sonora en décadas, poniendo el foco de la cultura pop en el fenómeno del K-Pop Demon Hunters.

El éxito de 'Golden' no solo es notable por su longevidad en el tope de la lista general, sino por los récords que ha pulverizado dentro de su categoría. Tras alcanzar su quinta semana en el número uno, la canción se convirtió en el éxito más duradero de un acto animado.

Anteriormente, este récord lo ostentaban clásicos como 'The Chipmunk Song (Christmas Don’t Be Late)' de The Chipmunks y “Sugar, Sugar” de The Archies, que se mantuvieron en el primer lugar por cuatro semanas en 1958 y 1969, respectivamente. HUNTR/X ha superado ese hito con sus siete semanas consecutivas, demostrando la capacidad de las franquicias multimedia modernas para generar éxitos mainstream.

El logro de HUNTR/X se mide en la Billboard Hot 100, la principal lista de sencillos de Estados Unidos que refleja la popularidad y el impacto de la música a nivel global. Billboard

Un sello de grupo femenino histórico



El logro de HUNTR/X no solo está ligado a la animación. La canción está interpretada por las artistas Ejae, Audrey Nuna y Rei Ami, y Billboard ha destacado que el colectivo ha alcanzado una marca que no se veía en más de dos décadas.

Según los reportes de Billboard, HUNTR/X es el primer colectivo musical femenino compuesto por tres o más miembros en alcanzar el número uno del Hot 100 desde que Destiny’s Child lo hizo con su éxito 'Bootylicious' en el año 2001. Este hecho subraya el impacto cultural y comercial de la canción, que ha dominado las métricas de streaming y airplay.

El Dominio en el Streaming y las Radios



El éxito de 'Golden' es un reflejo de su desempeño en todas las plataformas. Aunque la canción lleva meses de vida y ha pasado por altibajos, su estabilidad en las métricas clave ha sido formidable.

El tema ha mantenido cifras de streaming sumamente altas, siendo uno de los sencillos más reproducidos de la temporada y defendiendo el número uno en el ranking de Streaming Songs. Además, la penetración de "Golden" en la radio ha crecido constantemente, escalando en las listas de Radio Songs y Pop Airplay, lo cual es crucial para sostener una canción en el puesto número uno del Hot 100 por un periodo prolongado. Su éxito también es global, liderando listas como el Billboard Global 200 y alcanzando el primer puesto en países clave como Australia, Corea del Sur y el Reino Unido.

La hazaña de 'Golden' no es casualidad; es el resultado de la perfecta sincronía entre una producción pegadiza, el éxito de la franquicia multimedia de K-Pop Demon Hunters de Netflix, y el poder de las redes sociales. Con siete semanas al frente, HUNTR/X no solo ha hecho historia como un acto animado y un grupo femenino, sino que ha establecido un nuevo estándar para el éxito de las bandas sonoras en la década actual, amenazando con superar los récords históricos de canciones de películas como 'Can't Help Falling in Love' de UB40 y '(Everything I Do) I Do It for You' de Bryan Adams. La pregunta ahora es: ¿hasta dónde llegará el reinado de 'Golden'?

