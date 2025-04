Psicovino: Un evento sobre el duelo amoroso y cómo empoderarse después de una ruptura

Este sábado 5 de abril de 2025, a partir de las 20:00, se llevará a cabo la sexta edición de Psicovino, un evento único que combina una charla interactiva sobre el amor y sus complejidades, con la calidez de una copa de vino. El Spot, en Plaza Prema, vía a Samborondón, será el lugar donde el desamor, la risa y el empoderamiento se encontrarán en un ambiente distendido y lleno de energía positiva.

El enfoque de Paola Cercado: el duelo y el proceso de sanar

Psicovino nació como una idea para abordar temas del corazón desde un enfoque fresco y cercano. La psicóloga clínica Paola Cercado, quien lidera el evento, nos cuenta que su enfoque ha evolucionado en cada edición: “He abordado diferentes etapas del amor, y en esta ocasión vamos a hablar sobre el duelo. ¿Cómo atravesar un corazón roto sin caer en la tentación de reemplazar esa relación por otra?”

Empoderamiento femenino: el influencer Steven Intriago comparte su perspectiva

Este año, Paola ha decidido incorporar a Steven Intriago, influencer conocido por sus mensajes de empoderamiento femenino, para ofrecer una perspectiva diferente sobre el tema. Steven, quien se ha hecho un nombre por sus videos motivacionales en redes sociales, explica el propósito de su participación: “Mi objetivo siempre ha sido empoderar a las mujeres, sacarles de la mentalidad de que no valen nada. He escuchado muchas historias de mis amigas, y mis consejos siempre fueron ‘ponte guapa, sal, no te vas a morir por ese hombre.’”

Aunque a primera vista, una psicóloga clínica y un influencer pueden parecer dos mundos completamente diferentes, Paola y Steven logran fusionar sus enfoques de manera única. Cercado ofrece un punto de vista profesional sobre la salud mental, mientras que Intriago conecta con el público de una forma más relajada y directa: “Yo te voy a hablar de lo que realmente pasa, de la parte más humana, de las emociones que vives cuando un corazón se rompe. Lo que Paola te dirá en terapia, yo te lo diré en el mundo real,” comenta Steven, con su característico tono sincero.

Paola Cercado y Steven Intriago compartirán su perspectiva sobre el amor, el duelo y el empoderamiento en la sexta edición de Psicovino. CORTESÍA

El duelo: la etapa más difícil del amor

El duelo amoroso es el tema central de esta edición de Psicovino. Paola asegura que el amor, aunque lleno de momentos bellos, también puede ser una fuente de sufrimiento, especialmente cuando se atraviesa por una ruptura. “El duelo es el proceso más doloroso del amor. Muchas veces, cuando estamos en esa etapa, nos sentimos perdidos, sin respuestas y con el corazón roto. Y es aquí donde tanto el contenido de Steven como el enfoque profesional que doy buscan acompañar a quienes se sienten atrapados en ese dolor,” explica la psicóloga.

Por su parte, Steven agrega: “El duelo es una de las peores etapas del amor. Pero cuando nos damos cuenta de que no estamos solos, que hay muchas personas atravesando lo mismo, empezamos a sanar. No se trata de olvidarlo de inmediato, pero sí de aprender a seguir adelante, a poner el foco en uno mismo”.

Psicovino: una charla interactiva sobre el amor y el desamor



Psicovino no es solo una charla, sino una experiencia interactiva. Los asistentes podrán disfrutar de risas, actividades y la oportunidad de compartir sus propias historias, de manera anónima o en vivo. “No es solo un evento para mujeres que están pasando por un corazón roto, sino para cualquiera que quiera aprender sobre el duelo, el amor y cómo sanar. Y por supuesto, siempre con una copa de vino en mano, porque no hay nada mejor que una buena charla con amigas,” dice Paola con humor.

Steven también se muestra entusiasta por la dinámica del evento: “Esto no será solo una charla donde solo nos van a escuchar a nosotros. Los asistentes podrán participar, compartir sus preguntas o casos, y será una experiencia mucho más cercana”.

Reflexiona, ríe y aprende sobre el amor y el duelo

Psicovino es una oportunidad para reflexionar sobre el amor, la ruptura y el proceso de sanar. No importa si estás pasando por una etapa difícil o si solo buscas un espacio para reír y aprender. Paola y Steven tienen un mensaje claro: No estás solo en este proceso.

Para aquellos que aún no tienen entradas, el evento ofrece boletos generales y de acceso limitado. Las entradas VIP ya se han agotado, pero las de 20 y 25 dólares aún están disponibles. Sin embargo, las entradas podrían agotarse rápidamente, por lo que se recomienda comprarlas con anticipación.

Para más información sobre las entradas y reservas, los interesados pueden comunicarse directamente con Paola o Steven a través de sus redes sociales.

Detalles del evento

¿Cuándo? Sábado 5 de abril de 2025

¿Hora? 20:00

¿Dónde? El Spot, Plaza Prema, Vía a Samborondón

¿Precios de las entradas? $20 y $25

¿Cómo comprar las entradas? Contacta a Paola Cercado o Steven Intriago a través de sus redes sociales

