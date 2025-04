Muere Val Kilmer, estrella de Batman Forever, a los 65 años

El actor estadounidense personificó a Bruce Wayne; también interpretó a Jim Morrison en la película The Doors de Oliver Stone

El actor estadounidense Val Kilmer, recordado por sus icónicos papeles en Top Gun, Batman Forever y The Doors, falleció este martes en Los Ángeles a los 65 años. Su hija, Mercedes Kilmer, confirmó a The New York Times que la causa de su muerte fue una neumonía.

El actor había luchado durante años contra un agresivo cáncer de garganta que le dejó sin voz y afectó su salud en la última etapa de su vida.

Kilmer fue una de las figuras más destacadas del cine en los años 80 y 90. Su versatilidad lo llevó a interpretar al piloto Iceman en Top Gun (1986), al cantante Jim Morrison en The Doors (1991) bajo la dirección de Oliver Stone, y al enigmático Bruce Wayne en Batman Forever (1995).

También brilló en Heat (1995), The Saint (1997) y en el western Tombstone (1993), donde dio vida a Doc Holliday.

Val Kilmer: En el 2022 regresó al cine en Top Gun: Maverick

A pesar de su éxito, la carrera de Kilmer estuvo marcada por una reputación de actor difícil en los rodajes, lo que con el tiempo limitó sus oportunidades en Hollywood.

Sin embargo, su talento era innegable y, en 2022, logró un emotivo regreso a la pantalla en Top Gun: Maverick, donde apareció brevemente junto a Tom Cruise gracias a la tecnología de inteligencia artificial que restauró su voz.

El actor también exploró su faceta artística fuera del cine, escribiendo poesía y desarrollando proyectos teatrales. En 2021, su historia quedó plasmada en el documental Val, donde compartió imágenes inéditas de su vida y su lucha contra la enfermedad.

Su legado como una de las figuras más emblemáticas del cine de acción y drama de las últimas décadas perdurará en la memoria del público.

Hasta el momento, los representantes de Kilmer no han emitido un comunicado oficial sobre su fallecimiento. Su partida deja un vacío en la industria cinematográfica y en el corazón de sus seguidores, quienes siempre lo recordarán por su carisma y sus inolvidables interpretaciones.

