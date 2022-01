La mediática Andreína Bravo llegó a TC, tras un fin de semana de anunciarse intensamente su presencia en la revista 'De casa en casa'. A las 10:30 del lunes 17 de enero hizo su ingreso al set de la revista familiar, a la hora que empieza el espacio de la competencia, 'En contacto', de Ecuavisa, cuyo as bajo la manga fue una entrevista con el boliviano Andrés Salvatierra, también exparticipante de 'El poder del amor'.

La recibieron los varones de la casa, Pancho Molestina y Jorge Heredia, quien desde que es uno de los presentadores oficiales roba bastante cámara, en especial a Pancho. Andreína confesó que se sentía ansiosa y en varias ocasiones dijo que por ese motivo tenía gana de vomitar. Como siempre ocurre en estos programas, los reportajes no faltaron, tampoco los saludos de familiares.

Sin que nadie se lo preguntara, aclaró que no llega tarde y que le había dicho al productor ejecutivo, Christian Rodríguez, que no hiciera caso de esos comentarios. La mamá de la influencer, Irma, estuvo en el estudio donde el nuevo talento de TC compartió con sus compañeros, entre ellos Michela Pincay, quien regresó tras curarse de la COVID-19. La señora le dio la bendición a su hija.

Andreína comentó: “Ella me dice que me prepare (refiriéndose a que se supere), pero a veces parecemos perros y gatos, no es amor todo el tiempo”.

Jorge la sentó en el ‘banquillo’ para interrogarla, en especial sobre las propuestas recibidas. “Lo único que hice fue aprovechar la oportunidad que me dio TC. Desde agosto ya me habían escrito, pero debía cumplir con el reality de Turquía. Además hubo otra invitación, una propuesta, pero no se pudo dar”.

Sobre las críticas añadió: “En este medio estamos expuestos a comentarios negativos y positivos, me incomoda porque siempre trato de dar lo mejor. Si me cierran la puerta, lo único que haré es sonreír y disfrutar el proceso”.

Opiniones

“Mucho ruido y pocas nueces. El ‘lo contará todo’ con el que se promocionó el ingreso de Andreína Bravo a TC quedó en dulces declaraciones que no generaron contenido para la farándula. Sutilmente repitió varias veces ser puntual como un dardo al aire para opacar los rumores acerca de que tiene aires de diva y la puntualidad no es su fortaleza.

Entre besos, abrazos, elogios y consejos se fueron los primeros seis minutos de su llegada y aún no lo ‘contaba todo’.

En la entrevista con Jorge Heredia, Andreína supo irse por la tangente y en su dulce manera se alejó de las arenas movedizas en las cuales el presentador la quiso meter. El resultado final: no se aclaró nada de las críticas o comentarios sobre su ingreso al matinal.

Por la larga presentación no hubo tiempo ya de verla como anchor e interactuando con sus compañeros, por lo que aún resta esperar ver esa parte y catalogar su desenvolvimiento. Sin embargo, el ‘casi vomito de los nervios’, frase con la que arrancó su saludo, nos muestra una Andreína capaz de decir lo que siente, sin adornos, como son los jóvenes de su generación, a lo morocha, como le gusta al televidente”.

Stalyn Ramos, comentarista de farándula

”Andreína Bravo lució en el espacio un estilismo de cabello que se asemeja mucho al look desenfadado de Britney Spears. Mantener el tono rubio es complejo, por lo que mi sugerencia sería no descuidar su hidratación para que se vea más prolijo. En lo referente al maquillaje ella siempre usa el famoso ‘cat eye’, sin embargo no debería de abusar de ese estilo y probar el bold trend, el uso de colores como en los 80 pero con las técnicas actuales. Su vestuario fue algo monocromático, sin embargo los colores pasteles acentúan esa dulzura innata que transmite en cámara”.

José Hidalgo, asesor de imagen

“Creo que hay que aprovechar las oportunidades, pero es importante prepararse y pulirse. Es una joven muy soñadora y que ha trabajado en su carrera musical, se reinventó en la música. Eso es positivo. Nunca se esperó el reconocimiento que le dio 'El poder del amor', este es su momento y siempre debemos subirnos en la ola de nuestro momento. Pero debe demostrar que hay algo más de un reality cuando se enfrente a una cámara”.

Eduardo Andrade, presentador

