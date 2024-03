Premios Óscar: Las cintas semiignoradas

La Academia de Hollywood también le otorgó nominaciones a estas películas, pero a diferencia de las que publicó EXPRESIONES en la edición del miércoles 6 de febrero, los directores de estas no han sido postulados para ganar una estatuilla dorada. La gala de esta edición se ha programado para el domingo 10 en el teatro Dolby de Los Ángeles

Barbie (8 nominaciones)

Directora: Greta Gerwig

Nominaciones: Mejor película. Actor secundario (Gosling). Actriz secundaria (Ferrera). Guion adaptado. Banda sonora. Diseño de producción. Vestuario. Canciones: ¿I`m Just Ken y What Was I Made For?

Taquilla: 1,445,638,421 billones de USD

Comedia fantasiosa sobre una muñeca (Margot Robbie) que ambiciona convertirse en todo un ser humano, aceptando las reglas que el gesto engloba. En su lucha vibran Ken (Ryan Gosling) y Gloria (América Ferrera). El desaire, según la prensa estadounidense, sufrido por la Robbie y Greta Gerwig ha generado discordias en Hollywood, pero, en realidad, es una película super entretenida pero no como para lograr lo originalmente anhelado.

Maestro (7 nominaciones)

Director: Bradley Cooper

Nominaciones: Mejor película. Actor (Bradley Cooper). Actriz (Carey Mulligan). Guion original. Sonido. Cinematografía. Maquillaje y peluquería.

Taquilla: Imprecisa por haberse estrenado en Netflix.

Biopic sobre la existencia de Leonard Bernstein (Cooper), de sus relaciones con su cónyuge Felicia Montealegre (Mulligan) y la formidable capacidad que tenía para la música. Maestro es un buen filme, que se nutre de la actuación de Cooper y sobre todo, la de Carey Mulligan. Falla porque el análisis del personaje queda flotando sobre una superficie psicológica y no se adentra en sus contrariedades anímicas. Esto aminora sus posibilidades.

American fiction (5 nominaciones)

Director: Cord Jefferson (quien debuta como tal).

Nominaciones: Mejor película, actor (Jeffrey Wright), actor secundario (Sterling K. Brown), guion adaptado y banda sonora.

Taquilla: 8,1 millones de dólares.

Thelonious ‘Monk’ Ellison (Jeffrey Wright), escritor y profesor de Inglés, escribe una novela sarcástica bajo seudónimo con la intención de denunciar la hipocresía de las casas editoriales. Junto a él permanece Clifford ‘Cliff’ Ellison (Sterling K. Brown).

Satírica fantasía llena de risas y una aguda visión acerca de las relaciones humanas entre afroamericanos. Muestrario de punzantes vivencias, cuya historia se presenta dentro de otra historia. No la vemos ganadora en la rama a la que aspira.

Los que se quedan (5 nominaciones)

Director: Alexander Payne.

Nominaciones: Mejor película, actor (Paul Giamatti), actriz secundaria (Da’ Vine Joy Randolph), guion original y montaje.

Taquilla: 26,4 millones de dólares.

Joya fílmica debido a la excelencia de su guion y la brillante actuación de Giamatti, quien da vida a un profesor de Historia lleno de fastidio, mal olor y métodos de enseñanza cuya estrictez molesta a sus alumnos. Entre ellos destaca Dominic Sessa como Angus Tully, así como la actriz Carrie Preston en el rol de Lydia Crane.

Cierto sector de la crítica la tiene en alto grado y la hace ganadora porque es una película sincera, honesta y bien trazada. Yo considero que es un chihuahua frente a un puñado de perros dóberman.

Vidas pasadas (2 nominaciones)

Directora: Celine Song.

Nominaciones: Mejor película y guion original.

Taquilla: 22,6 millones de dólares.

Nora (Greta Lee) y Hae Sung (Yoo Teu), amigos de la infancia, se separaron cuando la familia de Nora, entonces de 10 años, emigró de Corea del Sur a Canadá. Años después, en Nueva York, establecerán contacto vía online y juntos enfrentarán el amor y el destino.

Su sencillo argumento incluye silencios, pequeños gestos y un amor analizado con la agridulce verdad del tiempo que se fue. También evoca, con afecto y sinceridad, una trama que llenará de satisfacción a los espíritus románticos. Sus escasas nominaciones le impiden ingresar con mayor fuerza a la contienda.

El humorista y presentador Jimmy Kimmel será por cuarta vez el encargado de conducir la ceremonia de los Óscar. El neoyorquino ya fue anfitrión de los premios en 2017, 2018 y 2023. Para la presente edición participó en un video promocional junto a Ryan Gosling, America Ferrera, Kate McKinnon y Helen Mirren.

Jimmy Kimmel. Archivo

Más allá de la alfombra roja y la entrega de la estatuilla dorada, el menú del que disfrutarán las estrellas de Hollywood tras la ceremonia ofrecerá sabores de España en la Governors Ball. Se servirá jamón ibérico y paella a los 1.600 invitados, bajo la batuta del chef austriaco Wolfgang Puck.

Él contará con un equipo de 120 chefs y cocineros, que prepararán más de 60 platos y postres. Aunque el menú es diverso, con platos de distintas procedencias, la estrella será el jamón ibérico de bellota Cinco Jotas.

Wolfgang Puck.. Agencias

La Governors Ball será un despliegue de sabores globales. En ediciones anteriores, platos como el pastel de pollo con trufas negras o el salmón ahumado han sido muy aclamados. Además, la bebida también jugará un papel crucial, con una selección de vinos de Burdeos ofrecida por el príncipe Robert de Luxemburgo y el champán de Fleur de Miraval. México también tendrá su momento de gloria con cocteles basados en tequila y platos como tacos al pastor o mole, preparados por el mixólogo mexicano Israel Barrón, ganador del World Class México 2023.

