La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood postula, todos los años, diez películas y entre ellas queda nombrada la mejor de todas. Los votantes no se dejan influenciar por los ingresos que hayan logrado en taquilla, sino que consideran la de mayores logros artísticos, las más creativas, las más innovadoras, las que van creando los nuevos surcos de la cinematografía, las que más se apeguen a la vida.

Sin embargo, hay un detalle que es difícil obviar: crean dos grupos: las que llevan nominaciones para sus directores y las que sus conductores no ingresan al palmarés. Esto, indeliberadamente, fragua una colección de la cual surge la ganadora. Aquí las que sus directores también son candidatos.

Oppenheimer (13 Nominaciones)

Mejor película, director (Christopher Nolan), guion adaptado, banda sonora, diseño de producción, vestuario, maquillaje y peluquería, sonido, montaje, cinematografía, actor (Cillian Murphy), actor secundario (Robert Downey Jr.) y actriz secundaria (Emily Blunt).

Taquilla: 953,8 millones de dólares.

Trece nominaciones la dejan en buen camino, pero tampoco es una garantía. A no olvidar que los votantes son seres humanos, no robots, y por lo tanto… pueden equivocarse. No obstante, este es un filme excepcional.

Su trama cuenta una historia verdadera, crea conciencia y suspenso. Pone en duda la creación de la Bomba Atómica. ¿Su posible falla? Que jamás brinda el punto de vista de los que la sufrieron: Hiroshima y Nagasaki. Sin embargo, bien podría ser la ganadora.

Pobres criaturas (11 nominaciones)

Mejor película, director (Yorgos Lanthimos), guion adaptado, banda sonora, fotografía, diseño de producción, vestuario, maquillaje y peluquería, montaje, actriz (Emma Stone) y actor secundario (Mark Ruffalo).

Taquilla: 12,83 millones de dólares.

Tiene los méritos que los votantes exigen. Pero cierto público la considera demasiado surrealista, de humor negro en demasía.

La revista Rolling Stone escribe: “Sus obras (Lanthimos) siempre tienen que ver con ese malestar causado por el choque entre los instintos sexuales y violentos (…) procedentes de la naturaleza animal del ser humano y las normas impuestas por la cultura (…)”.

Su baja taquilla impone la idea que muy pocas personas la han visto. A los votantes, eso no les importa, lo que están apoyando son sus indudables virtudes.

Asesinos de la luna (10 nominaciones)

Mejor película, director (Martin Scorsese), banda sonora, diseño de producción, vestuario, montaje, cinematografía, actriz (Lily Gladstone), actor secundario (Robert DeNiro) y canción (Wahzhazhe, Una canción para mi pueblo).

Taquilla: 156,4 millones de dólares.

Las historias sobre la vida real son, siempre, un imán para los cinéfilos y Scorsese ha creado una cinta febril, ambiciosa y considerada, desde ya, una obra maestra. Es la más fuerte contendora frente a 'Oppenheimer' y, ambas (en este caso), plasman un cine que invade no solo a la gente madura sino a esa juventud que aprecia el buen cine.

La película, afirma la crítica estadounidense, “llega a la médula de uno de los géneros con los que se fundó este cine: las cintas del Oeste”. En mi columna afirmé que 'Asesinos de la luna' era imagen de la maldad que destruye a un pueblo. Debería llevarse el Óscar.

Anatomía de una caída (5 nominaciones)

Mejor película. Directora (Justine Friet). Guion original. Montaje y actriz (Sandra Huller).

Taquilla: 21,9 millones de dólares.

La ganadora de la Palma de Oro en el último Festival de Cannes se convierte “en una profunda y dolorosa disección de las relaciones humanas bajo la apariencia de un drama judicial”. Es la historia de un suicida. La sospechosa es su propia mujer. En el fondo es un análisis de la vida conyugal y una visión “algo morbosa” sobre la identidad que exponen las redes sociales o el de grabar conversaciones. No la veo triunfadora, pero es una muy buena cinta. Deberían verla.

Zona de interés (4 nominaciones)

Mejor película, director (Jonathan Glazer), guion adaptado y sonido.

Taquilla: 788.597 millones de dólares.

Lo llamativo de este largometraje es que se refiere a los años del Holocausto judío, el realizado por la Alemania nazi, pero su director no enfoca los hechos con imágenes de los campos de concentración sino con el sonido de ellos al pie de una villa cercana a sus muros, donde todo es placibilidad, amor al hogar a sabiendas que son cómplices de la matanza. Una forma diferente de mostrar la maldad, a través de un filme que deja huellas en el corazón.

Bien podría llevarse el Óscar destinado a la mejor película internacional. No solo por su calidad, sino por los caminos creados para la narrativa.

